5/ Desiree Dumit olvidada de la cocina en Fl, foto

Mi querida amiga

, no te veré más, no te veré hoy! Me quedo con tu recuerdo y me alejo con la esperanza de verte algún día con tu sonrisa y con tus pleitos conmigo! Dios guíe tu camino! No te veré así, prefiero recordarte viva! Sé que lo sabes! Dios te guíe! De corazón!