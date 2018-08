8/ ¡Yo me vua’ a da’ un trago hoy! Se aproximan cumples de WTG y P. Dominguez Brito

Consecuencia lógica de lo de ayer . Pacto con PRM y PRSC . Danilo probó puede conseguir las 2/3 partes en CD . Para reformar Constitución. Efecto , de que todo lo puede .

HOY QUIERO DAR LAS GRACIAS POR TODAS LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y NO PRESENTE Y POR TODOS LOS MENSAJES ENVIADOS DE CONDOLENCIAS EN EL VELATORIO DE MI MADRE,DEMOSTRANDOME EL CARIÑO Y AFECTO QUE LE TENÍAN Á MI MADRE,QUIERO SEGUIR SU DELEGADO DE HUMILDAD LO QUE ELLA ME ENSEÑÓ Y LLEVAR CON ORGULLO EL AMOR POR LO DEMAS.ELLA YA NO ESTÁ CONMIGO Y DEVASTADO ESTOY PERO SE QUE ELLA ME DARÁ FUERZA PARA SEGUIR HACIA DELANTE.GRACIAS A DÍOS POR HABERMELA PERMITIDO POR TANTOS AÑOS EL PODER DARLE TODO EL AMOR QUE EL SEÑOR ME DIO PARA ELLA.LE PIDO A LOS QUE TENGAN SU MADRE QUE LA AMEN SIEMPRE Y QUE NO DEJEN DE DECIRLE QUE LA AMAN.ES EL SER MÁS BELLO QUE DIOS NOS A DADO.NO HAY NADA MÁS GRANDE QUE EL AMOR DE MADRE.TE AMARÉ SIEMPRE MAMA.