11/Llego el cumple de Pedro Dominguez Brito, preámbulo del de WTG

Walker Gonzalez: Mi padre era un tiguere full, me enseno cosas útiles para toda mi vida: *mijo, no todas las mujeres son para enamorarlas *Sea cortes con todas las mujeres, aun casadas….el país tiene una alta tasa de divorcio. No se el porque al colocar este anuncio con Pote Pula de Vino, pienso en mi viejo y Susana Gautreaux de Wind, lengua libre, que entra a CDN Radio….

*El amigo de Danilo, apellido Correa, traído de La Vega a EDENORTE, reparte en publicidad mensualmente elevada suma, buscando acallar las comunidades afectadas por robonorte, por suerte la estrella de CDN Jose Adriano Rodriguez no esta en ese ni ningún listado, y nos ofrece estos ricos titulares a sus seguidores:

Protestan en Laguna Salada y Maizal contra apagones de EDENORTE

Se aproxima el cumple de Pedro Dominguez Brito, el Domingo

12, 54 bien vividos en estudios, trabajos, bohemia y ajedrez

No se que carajos significa apoteósico, pero lo veo muchas veces en textos de las bocinas pagas por la tendencia Danilo, cuando hablan de actividades del mandatario fines de semana.

Me parece que el adjetivo de marras viene siendo como primo de extraordinaria. Pues, toda la palabrería introductoria para contaros en avance que el cumple 54 de Pedro Dominguez Brito, intelectual soltero, fraterno, alegre, sin poses, enamorado de la vida, Silvio, Sabina, sus mujeres y amistades. No merezco estar en el listado del convite, pero lo agradezco, llegare de primero, me iré al ultimo. Nunca he probado una parranda, ver salir el solo con un Chivas 21 Royal Salute para ocasiones especiales, pero viene siendo tiempo ya de que amanezca en un can, y que mejor que hacerlo con este cumple de Pedrito, con música y buena onda.

No tengo a quien llevar, Vhanessa Victoria solo acepta invitaciones de gente socialmente prestante, a Miguelina la de la Justicia le dio el buscar diplomas de post grado y Desiree Dumit la vida por ahora es solo suspirar llamar por celular la prole en Florida y pelar garbanzos para plato libanes con nombre raro pero muy bueno untado en galleticas pita. Pero manque, lo voy a gozar con Pedrito, el mas ocurrente de los comunicadores que trato. Ah, y lo malo se pega mas fácil que el bien en los humanos: en la invitación suya copia las mías, al final dice: cada quien comerá y beberá lo que traiga ji ji ji *El senador Valentin debe tomar clases de carnaval, si no existe ninguno en RD, como declarar el santiaguero PatrimonioFolclóricoDominicano? Y el de La Vega es el mas pobre en contenido

*En quien cree usted, en el accionista condimentada tendencia Danilo en el PLD Peralta, o el de conducta inatachable Enmmanuel Castillo, editorialista de La Informacion?

Editorial de hoy:

La activación de aprestos reeleccionistas por parte de influyentes funcionarios del Gobierno Central, envía mensajes que apenan porque se provoca la fragmentación de los distintos sectores de la sociedad, con mayor ímpetu en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana.

El ministro administrativo de la Presidecia, José Ramón Peralta, reiteró este jueves que el presidente Danilo Medina está enfocado en sus ejecutorias y en hacer el mejor Gobierno posible. # DemeBanda

Ha fallecido Mons. Fabio Mamerto Rivas, primer Obispo de Barahona, pastor entregado a su pueblo y que parte a la Casa del Padre luego de una larga enfermedad. Descansa en paz y que Dios te de el premio que mereces.

Si de algo yo sé es de leyes… el concepto de “la ley posible” no es valido invocarlo con la ley de partidos …se necesitaba la ley necesaria, apropiada, eficaz para transformar un sistema enfermo y desajustado…. ésta solo agravará los problemas de la democracia… Anótenlo.

Walker Gonzalez

WTG Después de su desastre al pasar por el 4% esta persona debiera auto silenciarse….

TWITTER.COM Carlos Amarante Baret on Twitter “El cambio debe de venir desde el propio partido, no esperar que los y las ciudadanas busquen la renovación en otros partidos. La oposición está bien donde está. #ValverdeConAmarante”

