15/ Boicot a la empresa Altice

UNA NOCHE DE BOHEMIA, HOY MIERCOLES EN ASADERO PULA 2, CON VOZ Y ESTILO DE JOAQUIN SANCHEZ, AVENIDA MONUMENTAL, ENTRADA A JARABACOA 809 581 7852

AERONAUTICA CIVIL NO TIENE JURIDISCCION EN AVIONES MILITARES? Porque encubrir a la carrera que fue error humano el último accidente de aviación RD?

A FALTA DE OPOSICION AL PLD, QUEREMOS QUE LOS VERDES? protesten por Odebrecht y se saquen los que viven aquí ilegalmente., ahora yo le agrego: disolución de las ARS y vainas similares, y crear ottra que beneficie paciente y médicos.

EL PEOR SERVICIO AL CLIENTE EN COMIDA LOCAL, se gana el trofeo Pizzarelli, Plaza el Paseo de la JPD

EL HABITO SI HACE EL MONJE que linda se veía anoche Jennissette Tolentino vestida para dar un entrenamiento en conocimiento de vinos a ejecutivos locales.

ESTO ME PARECE LENGUAJE CANTINFLESCO, estaré en lo cierto? El alcalde de Puerto Plata, Walter Musa, reconoció este martes que tienen un problema mayúsculo con el vertedero pero que ahora mismo está “bastante controlado”. Musa aseguró que controlaron el fuego de estos últimos días y atribuyó la posible humareda al calor generado por el verano y a los gases que emite el vertedero.

YO WTG NO JUSTIFICO ESTO, PERO PIDO COMPRENSION: ante presión popular porque se controle la delincuencia, el personal policial base esta descansando 24 horas, laborando 48:

Sancionarán a policías fueron grabados durmiendo dentro de patrulla en Santiago

https://www.facebook.com/Maxwellreyes.net/videos/10155214233691362/

USUARIOS DE ALTICE CONTRARIOS A LA INVASION ILEGAL DE HAITIANOS A DOMINICANA, están exhortado en las redes a que se boicotee la empresa, por incluir canales de Tv haitianos en su oferta. Se ha dicho que en gran parte, el capital mayor de ese negocio es propiedad de haitianos.

AHORA RESULTA QUE DANILO ORDENA A TURISMO Y OBRAS PUBLICAS BUSCAR CON EL SINDICO MUSA, solución al basurero de Puerto Plata que afecta a Carnival Cruises. Ahora es que se deciden a eso, el problema no tiene meses? Parece que la diputada Bournigal no anda muy desencaminada cuando afirmo que la empresa de cruceros dio una semana al gobierno para controlar las emanaciones del muladar de cielo abierto casi siempre encendido…..y que le importara eso al politicastro Waldo?

*Gunman opens fire in checkout line of Walmart in Pennsylvania, officials say. https://t.co/fh7JA40PIK

— NBC New York (@NBCNewYork) 15 de agosto de 2018

* ‏Cuenta verificada @AP A grand jury report reveals hundreds of Roman Catholic priests in Pennsylvania molested more than 1,000 children — and possibly many more — since the 1940s.

Alerta: Creador del puente que colapsó en Génova, también construyó el puente sobre el Lago de Maracaibo https://www.aporrea.org/actualidad/n329769.html …

Porque en Haití no sobrevive nada al machete ni a la depredación. Y eso es lo que llega aquí en la inmigración ilegal masiva. No hay perdon para los defensores de esta invasión depredadora.

