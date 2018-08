19/ Turismo del Cibao

“Presidente Haití asegura RD viola soberanía de su país”-pienso que pagaremos caro por ese titular q ya recorre el mundo. Haiti es pordiosero interno, pero el mas digno de los Estados al hacer reclamos de su soberanía internacionalmente-en eso nos llevan una milla.

No olviden que el presidente de Haití pende de un hilo y su crisis esta en calma pero no termina, usará el incidente como excuse para procurar unidad interna y fortalecerse. No pierdan tiempo en atender su reclamo y tomen nota de la actitud manipuladora