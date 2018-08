25/Kraken FENATRADO Asustara a Danilo y empresariado juntos, como siempre?

HOMS, JOSE ALBERTO CLASE Y RUMOR QUE AFECTA

En temas del HOMS por respeto a mis lectores, debo inhibirme: José Clase tiene un millon de pesos ahí invertidos, y yo soy defensor de sus intereses. Pero, eso no significa que no le alerte sobre un rumor que se oyer en gente de diversos grupos sociales, que se agudiza con el caso Monchi Rodriguez.

Se dice que pasaron de dos a tres horas antes que lo conectaran a un electroencefalograma, o como se llame esto. Personalmente me resisto a creerlo, yo pase dos veces por la HOMS Emergencia, me pareció que el triage se hacía en tiempo prudente. Pero, no he visto una nota aclarando, de Prensa del Centro Asistencial, sobre el particular. Eso sonaría a desprecio a la opinión del pueblo. Analice, Don José Alberto Clase.

De otra parte, me dicen que es están enviando pacientes al HOMS, con cargos a los 25 millones mas o menos, de inversión estatal allí. Quien los autoriza, Fernando Rosa, Monchi Fadul o el Ministro de Salud o Danilo? Esos son fondos públicos, por ende el beneficio de sus acciones debe ser transparentizado. No es capital privado de los mencionados

WTG BUENA ACCION MIN MUJER

De las 3,800 solicitudes de apoyo de mujeres víctimas de la violencia machista, en la línea de llamada habilitada por el Ministerio de la Mujer, 575 intervenciones directas y que llegaron a las casas de acogidas.

Janet Camilo, ministra de la Mujer informó que esas estadísticas se registraron en los primeros seis meses de este año, mediante las modalidades de apoyo y asistencia a las víctimas.

“Cada día, son más las mujeres a las que le brindamos ayuda, todos los días son más a las que podemos llegar, con servicio gratuito en las 32 provincias que tiene el país, tanto desde el punto legal como psicológico”, apuntó la funcionaria.

P DOMINGUEZ BRITO PROPONE COMITE MUNICIPAL PLD LLEVE NOMBRE DE MONCHI RODRIGUEZ

Pedro Dominguez Brito Haré pública una propuesta, expresada de manera consciente. Ramón -Monchi- Rodríguez murió siendo presidente del Comité Municipal del PLD en Santiago.

La mejor muestra de su positivo legado fue el gran dolor que provocó su partida, tanto en nuestra organización política a la que se entregó en cuerpo y alma como en la sociedad. Por ello entiendo justo que el Comité Municipal del PLD en Santiago tenga el nombre de Ramón -Monchi- Rodríguez y a la vez podríamos aprovechar la ocasión para construir, comprar o alquilar un local digno del PLD para nuestra ciudad. Lanzo la propuesta. Estoy seguro de que será bien recibida.

AMEDENTRARA ESTE KRAKEN AL GOBIERNO Y EMPRESARIADO JUNTOS?

La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), desafió ayer al Tribunal Constitucional y se resiste acatar una sentencia contra el monopolio del transporte de carga.

Ricardo de los Santos, quien es presidente de la entidad, negó que Fenatrado concentre el acarreo de productos y mercancías.

“Los derechos adquiridos durante años, nuestro espacio ganado a base de trabajo y sacrificio, y el derecho al trabajo establecido en la Constitución, los defenderemos en el terreno que sea necesario sin importar las consecuencias”, afirmó.

Editorial de La Informacion, hoy sabado 25

Una de las debilidades del sistema político, jurídico e institucional en República Dominicana es la carencia de autoridad para aplicar las leyes y la Constitución, con el objetivo de establecer un verdadero estado de derechos.

