28/ Que mato a Monchi Rodriguez?????

Que mato a Monchi Rodriguez?

Para el, tenia asegurado primero un poderoso Ministerio, pero que lo habrían tumbado del cargo, después creyó seria designado por Danilo en una de dos otras altas posiciones, pero se cayo.

Desde hace mucho estaba a disgusto en Pasaportes, como que no lo consideraba a su nivel, e includo habria planteado a sus intimos, renunciar.

Eso habria detonado depresion que le llevo a manifestarse con un cardio ataque? Se agravo porque el HOMS, duro mucho para establecer su capacidad financiera para saldar el tratamiento a su mal que alla fue a buscar?

Son preguntas sobre la muerte de Monchi Rodriguez, sentida por varios sec tores, que nadie podra responder.

Don Marcelo Bermudez fue escogido vice candidato presidencial con el, mientras el querido empresario santiaguero se mandaba hacer el traje de gala para el anuncio nacional, capitalinos le impusieron otro al fundador del partido, que termino muy mal con el PLD. Se olvido que cuando el PLD no tenia aceptacion social local, era en la casa de mi gobernador provincial historico Bermudez, que se hospedada.

Leonel emitio un decreto designando un hijo de Don Marcelo Jefe de EDENORTE, el tigueraje politiquero en las alturas del PLD derogo el decreto antes de la juramentacion, y hemos terminado con un importado vegano como Administrador EDENORTE, que Nuria hizo famoso.

*Fellito Ortiz, brillante solucion al desguavinamiento locales escolares publicos

Fellito Ortiz dijo hoy, hablando en relacion a una escuela de la zona sur de Santiago, donde no se ha podido comenzar la docencia por el estado del plantel y butacas.

Como han sido rotos por alumnos, Fellito, comentarista de deportes, dijo en su espacio que deben ser cobradas a los padres de los detructores.

Desde hace par de anos, el redactor de Cibaonews viene denunciando que la direccion, orientadora escolar y profesoras tienen miedo en sancionar los alumnos sin educacion domestica, lo que aparte de romper cosas materiales, molesten las nenitas que alli estudian.

El cuatro porciento jugoso para algunos Ministros nombrar su gente y bien montar allegados, no alcanza para nombrar un Encargado de Orden en los locales escolares. Los porteros, minusvalidos mentales en su mayoria, no se preocupan por la inconducta de los alumnos, que se pelean en pandillas a la salida de clases, sin que intervengan.

Hasta donde se sepa, los departamentos policiales capitalinos Anti Pandillas y Policia Escolar PN de la capital, nunca han visitado escuelas de los sectores marginales de Cienfuegos, con alto indice de estudiantes anti sociales. Las Direcciones Departamentales y Regional Norte, tampoco se Han interesado por el desorden escolar santiaguero, menos ningun encumbrado Ministro de los que se pasan mas el tiempo en Tv que en sus despachos.

WTG Abelito conoce sobre arte popular? Recibi este mensaje de una periodista local de fuste:

ANTE EL HECHO DE QUE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANERA ARBITRARIA BORRARAN LOS MURALES DE LOS POSTES DE LUZ REALIZADOS POR ARTISTAS DE GURABO. OK PON QUE NO LO TENIAN, OK, NO SABEN LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DISTINGUIR ENTRE BASURA Y PINTURA? NO PODIAN, EN VEZ DE BORRARLOS DECIRLES QUE PARARAN Y FUERAN EL LUNES AL AYUNTAMIENTO A BUSCAR PERMISO? ESO A ABEL LE HACE MAS MAL QUE BIEN. PINTAR NO ES ALTERAR EL ORDEN PUBLICO. OJALA QUE TODO EL MUNDO ESTUVIERA PINTANDO, DANZANDO, CANTANDO EN LAS ESQUINAS, NO DELINQUIENDO, TIRANDO BASURA O TRAYENDO INVASORES A RD.

*Abinader siempre creyendo que huevos sancochaos sacan, el trayano y su gente siguen en lo suyo…..El exjuez de la Junta Central Electoral y vocero del expresidente Hipólito Mejía, Eddy Olivares Ortega, reveló que a partir del próximo 2 de septiembre cuando el exmandatario salga al ruedo político en busca de la candidatura presidencial de su partido la historia en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) será diferente.

