1/ Balaguer sintió miedo solo una vez en su vida

@BALAGUER sintió miedo en una vez en su vida, y nada más. Fue cuando se pusieron en tensión fuerzas militares y contratistas buscando asignación de las jugosas obras*. El diseño inicial de Manuel Tillan era perfecto: gravedad para distribuir el agua de CORAASAN, casi cero ROBONORTE del vegano traído por Danilo a Santiago, (conocerlo en videos de Nuria), no motores de impulso del líquido, averiados varios en la actualidad y reparación en Santo Domingo.

@Conozca las personas más propensas a ser infieles

https://www.grandesmedios.com/personas-propensas-ser-infieles/

Pero, la guerra cívico-militar contratistas impuso el bombeo. Amén de que el lago artificial y otros puntos donde se toma el líquido vital a procesar, a veces están bajos por deforestación permitidas por los gobiernos. Aparte de que la red de tubos instalada debe tener como 30 años de vida, se agregaron otros pueblos por populismo, no incluidos en el diseño inicial, Tillan adulterado, que uso Giuseppe Zanon para construirlo.

Contra Silvio Duran Director Ejecutivo de CORAASAN hay montada una labor de zapa, con enemigos de poder dentro del PLD que usan vocingleros, por la innegable carencia de agua en Santiago. Pero no quieren apoderarse del ente semi estatal para mejorarlo, sino para repartir los cargos entre sus familiares y agentes.

La solución no será a corto plazo, con o sin Silvio. Lo mejor que usted puede hacer es ayudar a economizar el agua, como asunto de vida.

*Nota, la confesión de Joaquin Amparo a Julito Hazim fue en privado, no para difundirlo, así como le revelo sus preferencias sexuales con féminas.

@Cuando yo hablo de comida, lugares con buena clientela, platos del menu hay que entender mis limitaciones: no tengo paladar de gourmet, me crie pobre, y como el vino y la buena música, eso no se compra en botica ni se aprende de viejo. No sé cómo les ira a otros de oferta variada internacional de alta calidad, pero me luce que en primeros lugares de preferencia de los que salen a comer y conocen de buena mesa, de noche Saga, mediodía, mediodía y noche, Noah. El interés por las carnes Pula se mantiene, me luce que en base a precios. Como se vende por libras, usted compra la que desee. No sobra, se reduce la inversión. Y coste de la porción seleccionada, relativamente no es caro.

@ Buscando rapidez en la entrega, para que se vayan esos comensales y vengan otras, el food truck o court, se me olvida el nombre de esos lugares de comida chatarra de moda, un solar vacío, de varios negocitos, uno que se Benito Juarez MUUUU tiene pre hecha la primera pasada del tostón que tanto gusta al dominicano, al preparar el plato, le hacen la segunda inmersión en aceite, eso sabe a rayos, se le ha dicho al propietario que busca excusas pendejas cuando se le dice que se desea frito completo en la ocasión, los dos golpes del patacón como le decimos en Colombia, para ese pedido en particular.

@O están remodelando o cerro, el negocio que el COBA ni síndicos ni Abelito veían con las sillas en área colectiva, en la divisoria del Oquet y los Jardines, parque, que obligo los vecinos a ponerle se vende a sus casas, ante el escandalo 24/7. Ahora, con igual uso de área verde parque del Oquet, se encuentra una caravana de comida chatarra Lalin. Y cervezas para pobres Presidente, of course.

@Me da que los propietarios del negocio de comida china en Los Jardines, que poseen el hotel para sexo rápido de pobres al final Norte de la 30, que se llama o tenia por nombre Lima, desde donde le tiraron a los Constitucionalistas previo a la Batalla del Matum, lo cerraron. Me molesta, me caía bien la propietario, muy gente conmigo cuando visitaba el negocio. Mas al Oeste de donde ellos estaban se instaló un trencito de solo venta empanadas colombianas, ricaaaaaaaaaaaaaaaas y variadas, por solo 50 pesitos. Para llegar, venga de la 27 en la Metropolitana, gire al Oeste antes de helados Bom, lo encontrara antes de llegar al call center de muchos niveles, en la calle del Mono Sobre el Tejado Caliente de la Bomba de gasolina no amiga de los perritos callejeros.

@Se le ofrece llevar una gente a comer al mediodía y no anda bien de fondo$? Hay platos del dia servidos con tanta calidad y delicadeza, que usted se olvida del precio promedio 150$, Pula3, de la Bartolomé Colon entrada al Egido, lavadero para jeeepetas y carros caros frente al Carrito de Marchena en Sadhala al Oeste de PUCMM y se me olvido un tercero que tenía en mente.

@Comunicadores que no investigan ni tienen formación académica para ello, cuando hablan del caso Transporte Espinal, aluden un video comprometedor contra el pintor acusado. Eso no existe, al salir del edificio en los Jardines donde habría cometido el crimen, solo lo enfoco una Cámara 911, pero no fija, hace un barrido, apuntaba a otra parte, no lo enfoco. La fiscalía usara apuntes de la victima, que indica fue el. Se conocían porque le había pintado el apartamento, luce que la creyo muerta, sin experiencia criminal, huyo dejando prendas y efectivo por casi dos millone$.

@Sin la ayuda del DICRIN, a paso de tortuga desde el sometimiento judicial de La Soga, José Acosta le da a veces buenos palos a peligrosas bandas, con sus oficiales leales. El DICRIM sabe que el general de Santiago, un fino caballero solidario con los policías altos y bajos, no merece esa falta del accionar por el que cobran de mi dinero mensual. Lo que yo no entiendo es porque el Jefe de la capital no interviene. Lo se porque me lo cuentan motorizados que van donde bebo cervezas todas las noches, un colmadon de Villa Olga, a buscar donde mi lo del pollo de la cena…..

@Yo pienso que Abelito sabe que La Presidencia para el es un imposible por razones que no viene al caso enumerar, que tampoco aspirara a un carguito como el de Valentin, por eso luce se quedara como sindico, dejando a Fernando Rosa como perico periCo en etaca. Podria hacerle sombra Pedrito Dominguez Brito, pero me luce mas dedicado a la atención de sus bufetes que la política activa. defiende a danilo, pero lejos de los chismes politiqueros locales.

@Si Amaury Polanco del 29 no aprovecha su amistad con danilo para reformular la oferta al público, la gran cantidad de millones invertidos en ponerlo técnicamente a la altura de uno en usa, no tendrá sentido.

@Abelito gasto esos dicen que poco más de 7 millones de mi dinero en la fiesta mis universo, PORQUE NO TIENE OPOSICION EN LA Sala. Si la gente de los entes empresariales locales pensaran o no temieran comprometerse, negaran ayuda económica a todo partido que no ponga uno o dos munícipes serios en la boleta como regidores. Varios serios juntos le tiran una vaina a un síndico que se crea el cabildo es feudo propio…..

@Ya que los Pula tiene helicóptero, DEBIERAN HACER UN CONCURSO ENTRE SUS CLIENTES, CON PREMIO UN PASEO SOBRE SANTIAGO A LA FAMILIA GANADORA. Y trasmitirlo en vivo desde el aire, enfocándole su casa. Yo me pregunto de metiche, para que compro el Dr. Polanco del 29 varias modernas cámaras remotas, si solo usa una a veces, en vainas casi siempre insulsas, el cocodrilo?

@Il Pasticcio, que me gusta mas cuando acude Ali Alvarez con la culta irlandesa, tiene ahora lasagna sin camarones. Buen cocinero, le dicen El Chino, debo averiguar su nombre.

@Me contó alguien de Barttola, que hay cierto malestar por mucha gente mandando.

@Hay un punto de drogas cerca de su casa que le molesta por mal ejemplo a su prole? COBA Y EL PATRULLERO POLICIAL DE SU SECTOR SE HACE DE LA VISTA GORDA ANTE UN COLMADON QUE NO DEJA DORMIR HASTA LAS TRES DE LA MANANA? Sabe uste quienes atracan transeuntes y banqueteros de apuestas azar en su sector pero el Jefe del Destacamento se hace el pendejo, como que no sabe nada? Pase el dato al general José Acosta por un Whatsapp que solo lee el u oficial de absoluta confianza? Informele y cuénteme como le fue 809 443 6262 para denuncias al jefe de la pn en Santiago, un padre de familia, profesional y policía ejemplar.

Piera Banks Walker Gonzalez. está con Abigail Gómez Molina En Santiago, para adopción, un mes, macho. Pepillo merece una buena familia, ya ha pasado demasiado a su corta edad. Se ganó eso. Contáctenme.

La periodista Jacqueline Sierra esta de cumple, y se fue a pasarlo en Bavaro. Es soltera, luce, al menos en las fotos que difunde, que anda sola, cosa rara con ese cuerpazo y las ropas de playa que le confeccionan…. Este bizcocho es hija de Jacqueline Sierra, soltera ‏ @fcapellan1 1-Juana Mendez. 2-Construcción mercado JM 3-Mercado en Dajabón y ampliación reciente. 4- Dajabón. Con Mercado diario esta y toda infraestructura se le daría un uso más ordenado,no importa el producto. . ⁦ @ VBotar⁩ ⁦ @ Marlon_DR⁩ ⁦ @ LozanoThelmo⁩ O le arrendamos por un dolar anual a Jose Alberto Clase, un cayo de Montecristi, para zona franca libre del Caribe ‏ @grupojaragua A pesar de caudales reducidos, la cuenca de río Pedernales es la que permite la vida en esta árida región. Salvemos el bosque de # SierraDeBahoruco que alimenta su agua. Aquí entradas de subcuencas Mulito, Bonito, Tete à L’Eau @ SOSAmbienteRD

Walker GonzalezÑ Mamacita, que fea, descuidada esta el estadero de peces a cielo abierto, que tenia buena poblacion pero donde ahora solo moran uno o dos tristes parroquianos, en Centro Marisco del Caribe, o como se llame ese restaurante en Del Sol con Francia. El propietario no debe saberlo….

Anuncios