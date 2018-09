8/ RD debe vigilar Meteoro 92L, Puede Venir a Saludarnos Septiembre 14

PERO INDOTEL SEGUIA DANDO LICENCIAS DE RADIO A LOS AMIGOS DEL PALACIO? ESO NO ESTABA SOMETIDO DESDE HACE VARIOS ANOS A UN PROCESO DE CONCURSO O LICITACION COMPLEJISIMO PARA QUIENES NO SEAN GOMEZ DIAZ Y TELEFUTURO QUE SE EFECTUABA CADA CIERTO TIEMPO? SANTO DOMINGO.-El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) dispuso la suspensión del otorgamiento de licencias para la prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) y Amplitud Modulada (AM) por un período de doce meses, renovable.