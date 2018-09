13/SE SUICIDO EL PROFESOR FAUSTO LANTIGUA., por mucho tiempo en el Canal 29

SE SUICIDO EL PROFESOR FAUSTO LANTIGUA., por mucho tiempo en el Canal 29.

wg Que pesar, yo no era su amigo, pero nos conociamos. Joder, luce que cualquiera, todos podemos en un momento dado caer en esa profunda depresión que nos quite las ganas del vivir. Mi solidaridad con los deudos. Todos los millones que paga diario en publicidad por via del ajo y otros ministerios en Santiago, no podrían a veces incluir avisos a la población, promocionando las lineas de auxilio para depresivos, mujeres amenazadas por sus machos, maltrato animal, infantil y el whatsapp para denuncias del gran general Jose Acosta?

SANTIAGO. Un comunicador social y profesor se suicidó este miércoles al lanzarse del puente Hermanos Patiño, ubicado en la carretera que comunica esta ciudad con los sectores de la Zona Suroeste hacia la Sierra.

Fausto Lantigua, de aproximadamente 67 años de edad, se lanzó al vacío desde una de las barandas del puente.

Era nativo del Ensanche Bermúdez y recientemente fue sometido a una operación a corazón abierto en un centro de salud privado de esta ciudad.

Por varios años fue co-productor del programa de televisión “Portafolio Extra”, con Guillermo Saleta por Teleuniverso, Canal 29.

Actualmente dirigía un programa de radio con el nombre “Camino de Libertad”, por la estación Amistad A.M, con los señores Juan Núñez Collado y Radhamés García. Tomado de Diario Libre

*El genio Ministro de Agricultura Omar Benitez sigue, aunque menos que antes, en el asunto de las importaciones de alimentos, ventas entre los buitres que se reparten ese filón. Pa cuando buscara seamos autosuficientes, por ejemplo en ajo?

* SE NOS FUE EL NEUMOLOGO FERNANDO HERNANDO va a un congreso de neumologia en la madre patria en Madrid, luego se va a la querida Asturias, donde le espera Manuel Gonzalez de Bellon, para andanzas infinitas de buen comer y bellos paisajes marinos. Planficia estar un mes, pero podría robarse unos días mas a la consulta, viaja con su esposa, definida p0r el como un buen tercio.

Ni al hombre mas miserable del mundo cuando alguna vez se vaya al mas alla, fundador de UTESA, le van a poner la chequera corporativa en la caja. Antonio Olivo y Luis Lopez Tallaj solo viajan a congresos, nunca a darse buena vida out RD.

Olivo y wg, al igual que mi admirado, querido y respetado Hernando, somo socios del club Tejada. Me prometio una lista de las cinco cervezas mas nocivas al organismo, entre ellas Corona y Coors. Como no resisto la baja calidad de la Presidente para venta en RD, tendre que cambiarme a Bohemia. Para Fernando, que viaja con su jarra en la jeepeta, es un error de profanos, tomar cerveza importada.

Fernando y esposa volaron esta madrugada. Recuerdo un chiste viejo y malo, pero famoso: cual es el animal que mas alto vuela? Joder pues, eso lo conoce cualquiera, un gallego en Iberia. Espero que Marcelino La Opera no sea de Galicia, me saluda con cortesía cuando nos encontramos en almuerzos de importante entidad financiera de la que es directivo.

*Video, Florence visto ahora desde Noth Carolina, evacuacion masiva que debe completarse rapido, detalles en https://twitter.com/i/status/1040195729602428928

*Me sotosonrio cuando oigo minusválidos mentales decir que Abelito es buen sindico. Esa categoría solo corresponde a Monchi Fadul y Victor Méndez. No incluyo a Gobaira, porque fue síndico irregular, no electo, financiado por la OEA y cuando la ciudad era aldea.

La recicladora recoje la basura, es su negocio, y Gonzalo Castillo le hace repara y coloca pintura a las calles.

Entonces, si no hace las cosas que corresponden centralmente a cada ejecutivo municipal, como es que Abelito muestra su bondad? Poniendo corazones y otras vainas en plazas a las que cambia a veces la cara?

Leonel usaba, y el consejo de administración se lo permitía, el Banco de Reservas como propio. Metió una suma no se sabe de cuanto en el HOMS, ni si paga intereses, ni cómo ni a quien, por los millones recibidos en USA DOLORES y equipos.

PRESTO SIN AVAL O GARANTIA PERSONAL SOLO EL RESERVAS COMO RESPONSABLES, 1,500 millones aportados por banca privada a zonafranqueros, uno de los cuales ya había clausurado operaciones, como el caso de Ángel Vinas, premiado con cinco millones.

Se hicieron los bobos con p, y luego ante presión soterrada popular y un ente estatal, comenzaron de retornar lo recibido. José Clase devolvió hasta el último centavo recibido y uno de Puerto Plata que solo recibió una chilata, pero estaba amarrado con el Reservas por negocios y no quería perder esa relación comercial.

Los demás, me luce que a cuentagotas, es bueno tener esos cinco o diez milloncitos a plazo fijo, dan para buenos paseos en helicópteros con Moet y Monchi Fadul…..

QUIEN USA MANDANDO PACIENTES AL HOMS CON CARGO A LOS BENEFICIOS DE LAS ACCIONES? Con que criterio se seleccionan? Monchi Rodriguez no era, pues duro dos horas sin un electro, dicen, porque no deposito garantía económica.

ENTONCES ES AGRIPINO, Fernando Rosa, la Directora Regional de Salud Norte, magister traída del Sur por Danilo y Monchi Rodriguez….alguien sabe de eso y puede contarme?

*Todos los fiscales titulares locales tienen pésimas relaciones con los mass media, pues por alguna razon no puden tocar la estructura que dejo Raul Raúl Arturo Martínez Martínez al salir del cargo….este, segun gente que lo conoce a el y a mi, me han afirmado que es joven de honor. Debiera poner en carpeta la deficiencia citada

*UN GENIO JEFE DE CAMAREROS cuando tengo a Luisa Lopez Tallaj me dedico a observarlas con todos los sentidos abiertos, la imagen personal deberá durarme quince días. Pero, no se la razon por la que me puse a ver el accionar de los camareros en KGB.

Joder, el peruano asesor de La Portela debe ser un genio por la forma como educo al Jefe de Camareros de ese restaurante para clase media alta joven. El Capitan solo tiene como personal para atencion en tan amplio local, dos camareros, y dos asistentes de ellos. No habla, solo le da ordenes con la mista, todo parece la maquinaria de un reloj suizo caro.

*Quiero hacer una relación, para cuando me consultan foráneos a Santiago, de cuales son los lugares que pueden calificarse de alta cocina en Ciudad de Caballeros. Las respuestas pueden ser por aquí, o inbox facebook si prefiere mantener su ayuda en el anonimato. Cambien vía Whatsapps 809 614 3131

WhaTSAPP PARA HACER DENUNCIAS DIRECTAS AL GENERAL JOSE ACOSTA 809 043 6262 Walker Gonzalez está con Ana María Domínguez La bella gobernadora de Santiago Ana Maria Dominguez, es un academia que ha ocupado posiciones diversas y formacion partidaria. Al Encargado de la Defensa Civil Arias, le ve a dar mucho trabajo manipularla como ha ocurrido en el pasado. Ella dirigió los preparativos oficiales ante posibilidad de fuertes lluvias por estos rumbos en el fin de semana que se avecina, y colgo lo resultados en su muro FaceBook. Le mato el gallo en la funda, no podra hacer ahora un recorrido por los medios pintandose como el protagonista de película mexican cacuchita y chapitas en el pecho….

