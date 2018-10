1/Mala noticia para millones del mundo: murió hoy Charles Aznavour

El cantor Charles Aznavour murió en su hogar de Francia, hoy, a los 93 anos. Todos los que gustábamos de sus baladas sabemos estamos contestes en la belleza de su voz, pero nunca podremos concordar en que lo mejor de lo que canto en un castellano que no comprendía: La Mama, Venecia Sin Ti, Y Por Tanto, Cuando no Pueda Mas y otras tantas.

https://platform.twitter.com/widgets.js

*

MANUAL PARA ENTENDER A FERNANDITO RAINIERI EN SU PARTIDA

Por Arturo Emilio Ureña

Terminé de entender a Fernandito Rainieri en la misa de cuerpo presente celebrada en la iglesia San José de Calasanz cuando leí la cinta que adornaba la corona de flores de su ataúd preparada por su madre doña Pilar Soto de Rainieri con flores de su jardín: ”Para mi Roca de tu Mami”.

La palabra Roca definía a la perfección al esposo de mi hija Yinet y padre de mis dos nietos Fernando Arturo y Luca. Fernandito era eso mismo, una roca, un “piedra”, un “duro” como dice el vulgo. Si me tocara definirlo, diría que era como un gran tren en marcha constante hacia adelante.

Es histórico el conflicto permanente que se traba entre los santiagueros y los capitaleños: para los cibaeños Santiago sigue siendo mejor que la Capital y para los de la capital Santiago sigue siendo un campo con luz. Con la unión de Fernandito Rainieri, un capitaleño de pura cepa y un poco más, con Yinet Urena, una cibaeña que no reniega de sus orígenes serranos y mocanos, se desmoronaba, gracias a la magia del amor y a los lazos sagrados del matrimonio, ese famoso conflicto de siglos que enfrentaba, de boca hacia afuera, a santiagueros y capitaleños.

A pesar de esa tregua feliz, Fernandito no perdía ocasión, con su típico accionar de ir siempre a la ofensiva, para atacarme de manera intempestiva con dos jab de izquierda y un recto de derecha, cuando de vez en vez – cierto es que iba poco- me encontraba al llegar a su casa visitando a los nietos. Llamaba a los niños: “vengan mis hijos, ¿ustedes conocen a en a este señor?” Preguntaba con su voz de tren en marcha. “Suegro pero venga a visitarnos, venga a ver a sus nietos antes de que se olviden de su cara”, me decía mientras me acercaba un trago. Todos saben lo duro que es para un santiaguero viajar a la Capital y más ahora con esta maravilla de transito urbano que han logrado organizar en la inmensa ciudad de Santo Domingo.

Los mayores ataques de Fernandito los recibía yo por mi larga militancia en la retaguardia peledeista, no perdía la mínima ocasión para desatar su ofensiva contra el gobierno o contra cualquier funcionario o cualquier acción que considerara inadecuada en cuanto nos encontrábamos, yo me escudaba en mi tradicional militancia boschista, donde no me llegaban sus habituales andanadas.

Conocí a Fernandito durante el noviazgo con Yinet, entonces me pareció un muchachón grande con cara angelical. Tenía yo buenas referencias de su padre Fernando Rainieri, por vía de mis profesores en el Instituto Superior de Agricultura ISA, que habían sido sus compañeros de estudio en la Universidad Texas A&M. Don Frank Rainieri y su hija Paola habían sido grandes colaboradores durante mi presidencia en la Federación de Tiro con Arco con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Las referencias familiares eran intachables y su comportamiento fue de respeto y trato correcto.

Conocí a Fernandito como un esposo ejemplar, los padres somos cuidadosos y vigilantes, en especial de las hijas, y puedo dar fe y testimonio de que nunca jamás se presentó ni un solo acontecimiento o señal que me indicara que algo caminara de manera inadecuada en el matrimonio, con excepción de los regaños que siempre me armaba cuando nos encontrábamos y yo de zalamero comenzaba a darle de abrazos y besos a Yinet, me reclamaba que le iba a gastar la muchacha, que no tocara la mercancía.

Como padre, no hay nada que añadir. Como esposo y como padre, Fernandito pasaba ambas materias con A+.

Conocí a Fernandito una tarde cuando se estaba instalando la primera tienda de Wendys en Tiradentes con Gustavo M. Ricart, en el área del comedor vi una reunión de los empleados que iban a entrar al turno, discutían las tareas que debían cumplir en sus funciones. Le dije a Fernandito, oye que bien que están aplicando las técnicas de Deming y de Ishikawa de control total de la calidad mediante los Círculos de calidad. No, me dijo, cada líder de grupo es responsable de atender al cliente de la mejor manera junto a su equipo de trabajo y deben ponerse de acuerdo en cómo ofrecer un excelente servicio a cada cliente. Eso mismo, le dije, eso es el concepto de Control Total de la Calidad de Deming. Que yo sepa, era primera vez que se aplicaba en el área de servicios en nuestro país.

Conocí al Fernandito de las redes sociales, con sus constantes críticas y ataques casi de boche a todo lo que consideraba mal hecho. Le daba un “like” a sus escritos y videos que subía de la gente desobedeciendo el tránsito, o de noticias desagradables al país. Cierto es, hay que decirlo también, que subía noticias destacadas o acciones que consideraba favorables para el país o la sociedad. Fernandito fue un militante social de primera línea, condición que hablaba de su amor por nuestro país.

La muerte de Fernandito nos sorprendió a todos, llegó de manera inesperada, y me tomó desprevenido igual que a todos. Es un imposible asimilar y tratar de entender los caminos insondables de la muerte. Me sumé al coro de voluntades que nos aferramos a la vida junto a Fernandito, todo el tiempo estuve a su lado pidiendo a Jesús y a la Virgen por su salud y todo el tiempo supuse que saldríamos de la sala de cuidados intensivos. El duro golpe de su partida fue demoledor, por más vueltas y vueltas que daba en mi mente no lograba entender ni asimilar el hecho.

Pude entender la partida de Fernandito durante la homilía que nos presentó el sacerdote que ofició la misa de cuerpo presente la noche del jueves en la capilla de la funeraria. El versículo de la tumba vacía, cuando las mujeres fueron a llevar las especias aromáticas: “¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive?” El sacerdote nos dijo que el cuerpo que veíamos en el ataúd era la tumba vacía y que Fernandito ya había resucitado. Y se hizo la luz. Dios había decidido habitar en su cuerpo, porque todos estamos hecho a imagen y semejanza suya, y Dios decidía cuando nos llamaba a su presencia.

Lo importante es quizás no tratar de entender el por qué se nos ha ido, sino para qué. Y esas fueron las palabras que su hermano Giovanni nos regaló durante la misa el día del entierro, que solo Dios sabe los propósitos que nos presentaba con la partida de Fernandito.

Te prometo Fernan, Roca, Gordo, Nano, como sea que te recuerde la gente, tu gente, te prometo hijo, que mientras vida tenga yo estaré al lado de Fernando Arturo y Luca. Ya no tendrás que regañarme, te prometo que Yinet no queda sola en su tarea de guiar a tus hijos por el buen camino de la vida. Dios es Soberano y acatamos y aceptamos sus designios. Te recordaremos siempre Fernandito.