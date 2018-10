4/ Vea foto de Fernando Bermudez, Blondie, con Livi, en su 40 aniversario de nacimiento

*¿Por qué razón la oposición no conecta con el sentir del 85% de los dominicanos, que simpatizan con las posiciones que enarbola la #MARCHAVERDE? Por Mario Arturo Fernandez 1.- Porque ese importante segmento de la población, no ha entendido que en manos de la oposición habrá verdaderos cambios para desplazar el régimen de impunidad, que hoy prevalece en el país. 2.- Porque entiende que en su mayoría, desde la oposición sólo pretende sustituir al PLD en el poder, con el único propósito de hacer exactamente lo mismo pero con otro color, lo que es equivalente a un simple cambio de ladrones, en cuyo negocio el pueblo, lejos de resultar favorecido será más perjudicado. 3.- Porque no le ha expresado de manera clara y precisa a ese segmento cuáles serán las acciones concretas que va a implementar para establecer de una verdadera y definitiva justicia independiente. 4.- Porque no ha expresado de manera clara cómo modificará el estatuto del ministerio público, para que los expedientes que involucren a los corruptos del gobierno y de la oposición no sean favorecidos por investigaciones incompletas, sin los documentos precisados, de los testigos correspondientes, excluyendo a los verdaderos y principales responsables del crimen más grande que se comete contra los dominicanos que todos han terminado favorecidos por #LavadosJudiciales. 5.- Porque no le dicho al país cómo sacará la política impune de la Cámara de Cuentas, encargada de la auditoría estatal y que se pueda considerar un organismo eficiente para prevenir y detectar las irregularidades, confabulaciones, sobrevaluaciones y desfalcos en perjuicio de todos los ciudadanos. 6.- Porque no está acompañando a la población en el reclamo de sus necesidades primarias de alimentación, salud, educación, seguridad y expectativas de futuro para ellos y sus hijos. 7.- Porque no le ha expresado su compromiso para liberarlo del continuismo vicioso de todas las posiciones electivas que hoy es viral. 8.- Porque no ha visto su intención de procurar una verdadera independencia de los poderes del Estado, imprescindible en una verdadera democracia. 9.- Porque no ha expresado su vocación de empoderar al pueblo de conformidad con lo estipulado en el artículo 2 de la Constitución, en el que reside la soberanía para darle la facultad para decidir aspectos fundamentales de la sociedad, mediante una constituyente y una legislación que implemente el referéndum con capacidad para intervenir, cuando lo estime pertinente –incluso- para revocar un mandato cuando fuere necesario. 10.- Porque no cuestiona la actual conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que no refleja una verdadera representación del soberano en la adopción de sus decisiones, donde los principales imputados son los que terminan eligiendo los integrantes de las denominadas altas cortes. El que quiera conectar con esa población tiene que hablar claro y asumir compromisos concretos, con los que se visualice la determinación para desmantelar el actual régimen de la dictadura de la impunidad -de lo contrario-, el PLD se mantendrá en el poder por el desinterés de ese importantísimo segmento de la sociedad, que ya no come bolas.