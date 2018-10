9/ Visita Santiago Hoy Un Real Poeta-Caballero: Jose Marmol

Cotuí y Sánchez Ramírez constituyen la comunidad más pobre de la región Cibao-Sur. La gente “tiene” una mina de oro, pero no agua, ni empleo ni aulas universitarias. #CotuiExiste y exige atención ¡ahora! pic.twitter.com/ILnVOHiurG

— Cotui Existe (@Cotuiexiste) 8 de octubre de 2018

Así deberíamos sentarnos por tres días en las principales avenidas del país en protesta por los el alza de los combustibles pic.twitter.com/hUtXAbyRfU

— X 1 MEJOR PAIS💚UNT (@SueroDanielUnt) 8 de octubre de 2018

Porque se trata de involucrarse, nuestra #GenteBHDLeón aprende sobre iniciativas empresariales sostenibles para construir un mejor país. Como miembro de @ecoredrd nuestra entidad apoyó y participó en el quinto encuentro “Ganancias Sostenibles 2018”. #GananciasSostenibles2018 #ODS pic.twitter.com/jMKeWxL24Z

— Banco BHD León (@BHDLeon) 8 de octubre de 2018

He dicho que los proyectos políticos se construyen a corto o a largo plazo. Tengo el interés de participar en primaria abierta para que me cuenten los votos y de ahí saber lo que tengo. Nunca lo sabré si no voy a primaria

— Ing Silvio Duran (@sduranrod) 8 de octubre de 2018