23 Estudiante se suicida porque luego estupro, curas de colegio querían prostituirlo

Me querían convertir en prostituta”: El joven colombiano que se suicidó denunciando abusos de curas

Lo sacaban (del colegio) en camionetas blindadas, lo llevaban a fincas de recreo lujosas que no tenía ni idea dónde quedaban”, denunció su madre tras conocer las cartas que dejó.

*Chofer de concho R 29 luce se suicido en La Barranquita, amaneció con revolver en mano derecha y disparo en la cabeza, los compañeros creen fue asesinato

*Estudiante universitario de medicina haitiano que observaba un rebu entre policías y motoconchistas frente al centro medico Juan XXIII. El policía disparo cuando discutía una patrulla con grupo de civiles que le rodeo al detener un motoconchista de parada próxima.

OTOS: China abre el mayor puente marítimo del planeta, pero no para todos los conductores Los conductores de Hong Kong necesitarán una licencia especial para utilizarlo

Vista a una sección del puente Hong Kong-Zhuhai-Macau desde la isla de Lantau.

Las autoridades de la región administrativa especial de Hong Kong han anunciado en un comunicado que el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, que ha estado en construcción desde el año 2009, comenzará a operar el próximo miércoles 24 de octubre. “El puente ya está listo para la puesta en servicio”, afirma el comunicado, señalando que las últimas pruebas fueron realizadas el mes pasado. Asimismo, se anunció que la ceremonia de inauguración de la nueva infraestructura tendrá lugar este martes 23 de octubre en la ciudad de Zhuhai, en la provincia china de Guangdong. Según publica AFP, está previsto que el presidente chino, Xi Jinping, asista al evento. El puente de 55 kilómetros, que aparte de la carretera sobre el mar cuenta con un túnel, tendrá como su “punto focal” la entrada en Hong Kong, situada cerca de su aeropuerto internacional. WTG En los países donde no hay saqueo fondos públicos se ven los resultados positivos.

*Fundación de la diputada Medina recibirá 6 millones fondos públicos para su fundación en el 2020. Que te parece pelencho?

Franklin Mirabal al denunciar posible sanción por parte de LIDOM: es un hecho que atenta contra la libertad de expresión

El periodista Franklin Mirabal denunció una posible sanción por parte de Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) por haber criticado al presidente de las Águilas Cibaeñas, Adriano Valdez.

WTG No tengo velas en el rebu Aguilas, no cobro de ellas como comunicadores, ni tengo amigos socios directivos. Nunca he saludado al Dr. Valdez, pero doy fe de que es un profesional de respeto, con alta sensibilidad social, respetado por los santiagueros que le cononocen, que no merece estar en boca de los protagonistas de esta garata por dinero en el nido cuyaya. Ratifico lo dicho la semana pasada: Valdez debe renunciar a ser directivo del negocio de Guanchy.

La caravana migrante enfrenta a México con su propia imagen y con Estados Unidos

*Leroux califica de erradas denuncias de venta de sangre en la Cruz Roja WTG No fui yo el que denuncio trafico de plasma en Cruz Roja por dinero, pero si afirmo que no hace nada positivo para el país, y me parece tienen contrata con Montalvo con pago $ por servicios al 911. Tambien me luce que hay gente que manda mas que Ligia en Cruz Roja

*WTG Los tantos estupros de menores y adultas, asesinatos de mujeres casi a diario en el Cibao, invasion de haitianos sin que a ninguna autoridad importe me hace pensar que la disolución social de RD esta mas próxima que lo que antes pensé

Julissa Sánchez, de 17, deja dos nenes en la orfandad, la mato un maldito porque no queria tener mas sexo con el. La llorara la familia que la dejo tener sexo a los quince? Ya tenia nueva pareja….Texto Walker, con foto de y datos de Hoy

