24/ En Santiago:  APAP CELEBRA EL CUMPLE # 50 DE SU CERO DE ORO

Todo estaba arreglado: APAP SE FUSIONARIA CON LA POPULAR, PERO LA CIBAO SE METIO POR EL MEDIO, AUTORIZO COSAS, PROMETIO Y LO ABORTO Felito era directivo de La Previsora, fundada por notables locales porque en la Cibao le tenían impedimento de compartir la dirección con ellos. Cuando llego la necesidad de fusionarse, comenzaron a discutirlo con La Popular, pero la Cibao maniobro, prometió y no cumplió integrarían su directia, o al menos los mas notables, a su gerencia., el resto es historia. Las datos me los dio una fuente interna de La Previsora, mesma que me revelo cada directivo recibió diez millones de pesos como bonificación. No se como trataron la empleomanía en ese sentido. Felito es brillante, pero cualquiera comete errores en negocios. Creo que como le ha mal tratado la Cibao, no llevándolo al Consejo de Administracion y esta ultima bofetada sin manos de patrocinar el Licey mientras Felito es Mercadologo del Aguila, me imagino debe hacerle meditar si fue táctico soslayar la Popular por la Cibao. WTG