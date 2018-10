26/ Tres comunicadores santiagueros con cáncer. Creo que es alta cantidad de casos

*Legisladores no aprueban modificación código laboral de derechos a domesticas y empleadas estafetas juegos de azar, para no pagar a su personal. Que ejemplo de moralidad ciudadana, Juancito Sport, Antonio Cruz, Valentin

*Gobierno sin control? Migración secuestro desnudo un jovencito desnudo en Tamboril, dándole piquetes eléctricos. Ahora no aparece ni vivo ni muerto, llora la madre en la radio

*No sabia, anoche fui informado, que tres colegas padecen cáncer en Santiago., para la cantidad de comunicadores que somos, me parece alta incidencia, aunque aclaro soy profano en medicina y estadísticas. En dos casos, por situación económica de los afectados, creo merecía la siquiera intención de solidaridad CDP, que me luce no se ha producido.

*El Jefe Nacional de Policía vino anoche a Santiago, no pude averiguar a a que. Ceno en el restaurante del negociante en armas Santiago Vega.

*Supuestamente la cocina de Noah había decaído, pero anoche no cabía un auto mas en la calle y su parqueo, ese negocio estaba full de people.

*Lo dije con boca de chivo: los dos socios de Barttola no debieron dejar ir a la dama de mi agrado Ana Thomen, que les hizo labor de consulta de par de meses y le levanto el negocio, desde que se fue la cosa no me pinta bien allá, y esto que están pensando extenderse a la capital. Se les fueron los cocineros con calidad internacional que tenían, uno con Estrella Michelin. No conozco los propietarios, pero me agradaría por la ciudad que tiene buen nivel de oferta culinaria, se estabilicen.

*Lamento no haberme enterado cuando ocurrió, lo de la muerte del propietario del Pez Dorado Jorgito Ho creo se escribe: se le murió su perro. Ha de haber sido duro golpe, yo se de eso.

*Toda nacionalista como yo agradece que el bello Abelito ayude en repatriación haitianos ilegales, pero sin abusos de sus escopeteros uniformados iletrados. Se repiten las denuncias, y el semidios, silente: https://www.facebook.com/esteban.rosario.9/videos/10212707783424976/

Estoy preocupado por un gran trabajador de la TV capitalina que se vino a vivir a Santiago, ha publicado en una red social alusión a su Cáncer de pulmón, hace diez días hizo una publicación de despedida. Ayer hablo de horas finales. Le visitare este fin de semana. El que oye un experto renal hablar de la incidencia del cigarrillos/cigarros en las enfermedades del pulmón, deja esa vaina maldita.

*Danilo se sabe candidato y esta preocupado con Santiago? Ha venid0 cinco veces en poco tiempo, pero sin entrar en contacto con las fuerzas vivas del municipio. Eso jode Abelito, si logra imponersele a Fernando Rosa y Silvio Duran, estará mal dentro y fuera del partido, pues gran parte de los derrotados se quedarian en sus casas. Sus días de sindico están contados, quedara aquí, Moncion o la capital solo como nuevo rico al vapor?

*En la marginalidad barrial de Santiago siempre se ha dicho que la DNCD siembra drogas, abusa, pero con las muertes recientes capitalinas luce mal nacional: vea este video, espanta> https://twitter.com/i/status/1055560978937585664

*Los 14 mil millones recibidos por el FOMPER no dan para liquidar los viejitos de loso ingenios y empleados de las empresas capitalizadas por el PLD y dejados censantes en el aire?

*Le debe haber sabido a retama a los cronistas deportivos, que el Pte. de las Aguilas Adriano, haya invitado especialmente a la celebración de fundación Las Águilas. Ji ji ji ji ji ji ji ji ji

*Juan Marte, co dirigente SNTT dijo anoche que los organizadores del paro el lunes, no los han contactado. Hablo en el programa de Walker e Iris, Mega Visión, diario, 8 PM

