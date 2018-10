30 Columna de Walker en Martes

El MiniMarket La Esquina, de Villa Olga, ofreció a sus deliverys hoy, llegar en taxis, a laborar hoy.

EL NACIONAL DE LA JPD, un monstruo economico, no hizo lo propio, con dos cajeras solamente, el suplicio en fila era grande para los clientes.

Incluso, cerraron la puerta de admision unas dos horas antes, para que nadie mas entrara a comprar. Espanoles que no se les sacia el hambre.

Desde que Francina Lama abra su AGORA MALL al Norte del Bravo, me mudo al negocio de supermercado que en el se instale.