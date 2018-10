31/Segunda Batalla Campal en Bar Dubai, cerca del Colegio La Salle. Y el horario que rige esos negocios, por decreto presidencial? COBA puede violarlo a discreción? Bajo que manto se cobija Dubai que  no lo cierran?  Cuanto maten varios? 

*Segunda Batalla Campal en Bar Dubai, cerca del Colegio La Salle. Y el horario que rige esos negocios, por decreto presidencial? COBA puede violarlo a discreción? Bajo que manto se cobija Dubai que no lo cierran? Cuanto maten varios? Hola Walker te cuento que el pasado sábado las botellas volaban en el Bar Dubai, luego de que terminó la presentación de un reguetonero famoso. Muchos clientes se fueron hasta sin pagar al parecer de confianza…..todo empezó cuando unos muy contentos muchachos mojaron con cerveza a otros clientes. Algunos peloteros corrieron más que Miguel Dilone en su tiempo jjj esto pasó a las 3:40 AM

*Felix D. Olivares G. En Proyecto Ley Presupuesto Gral. del Estado para el año 2019 el Gobierno quiere un “cheque en blanco” para negociar y vender Punta Catalina y otros bienes dominio privado del Estado, sin contar con aprobación concreta del Congreso Nacional. Viola Constitución art. 93.

*Emmanuel Esquea‏ @EmmanuelEsquea 11 hHace 11 horas Ahora los diputados, ministros y directores viajan en helicópteros. De quien serán esos aparatos? Quien los paga? Espero que no sean de otro ministro y que no los pague el gobierno! Después no querrán caer presos!

‏ @mariaisabelsd ¿Contaminar el agua y el aire? ¿Para no cubrir ni una tercera parte del déficit energético? Así no… # PlantasAcarbon # ElefanteBlanco

* ‏ @RuddyLGonzalez Mis felicitaciones hoy a @ MiguelFranjul al cumplir 50 años en el ejercicio del periodismo,

*Vinicio Castillo‏ @VinicioSenador El sector Danilo se dá cuenta tarde , perdió pleito de opinión pública con relación a reunión CC sábado . Leonel salió fortalecido. Se esperaba lo aplastaran y fallaron los pronósticos. Es hoy favorito primarias abiertas.

Jose Luis Taveras explica el porque el pueblo hasta ahora se ha cobijado bajo el ala morada, pero tiene pena por los que gobiernen en el 20

La sociedad dominicana tampoco se sustrae a esa tendencia (Situación Brasil y Venezuela, aclaracion WTG). Los estamentos bajos y altos han preferido al PLD en el poder para mantener, en sus particulares contextos, los estándares de seguridad económica que le han garantizado sus gobiernos como estrategia de dominación. El riesgo de la pérdida de los subsidios (para la amplia base social) y la eventual afectación de sus consolidadas relaciones con el poder (para una parte del gran capital) han condicionado severamente sus reacciones políticas, matizadas por el acatamiento y la complacencia. Ellos saben que la corrupción rebosó la racionalidad, que el PLD ha pervertido al Estado como razón política, que sus gobiernos han concentrado y manejado abusivamente las instituciones públicas y que han hecho de la corrupción una cultura de Estado. Sí, pero no quieren asumir los riesgos de la disensión; es más cómodo sacarles provecho a sus omisiones.

Los sistemas populistas no son económicamente sostenibles: son trogloditas con el gasto público, reparten hasta lo que no tienen, se endeudan sin contenciones, no gestionan con sentido racional sino emotivo, no planifican políticas ni planes de desarrollo, rechazan las concertaciones, inducen los grandes proyectos de infraestructuras para retribuir los apoyos privados con comisiones y contratas, compran la adherencia, promueven la movilidad burguesa de su dirigencia, crean estructuras oligopolistas y plutocráticas, pierden su identidad e historia y tarde o temprano colapsan.

Pero mientras haya golosinas no termina el cumpleaños. En nuestro caso las perspectivas son perturbadoras: no tenemos plataformas productivas autosuficientes; nuestro modelo económico, basado en servicios y consumo, es muy frágil y dependiente del clima social. Lo que está haciendo el PLD es repartir el futuro ahora y entre su gente. Nuestra participación y la de nuestros nietos es pagar la cuenta. Una deuda que se hace inmanejable. Creo que llegará el momento cuando la macroeconomía no sirva como argumento político y el Fondo Monetario Internacional recomiende la dolorosa quimioterapia: recorte de subsidios (abajo), presión tributaria (arriba). Entonces empezarán a molestar los vicios consentidos al gobierno, hasta los más menudos. Los amores terminan en los bolsillos. Le tengo pena a quien le toque en el 2020: pagará los platos rotos y lavará los sucios. Entonces los líderes del PLD dirán que solo su partido sabe gobernar. ¡Ay, Maquiavelo!

NURIA LE ENTRO AL FONPER !!!!!! https://youtu.be/G1eUOcWVcSk

*CHU MAMA QUE BOSCHISTA MAS EJEMPLAR ESTE 4 %

Fui a visitar a Pepe Mujica porque tengo una visión progresista de la vida, me recuerda mucho a Juan Bosch, por ser una persona desprendida y con vocación de servicio a su país.#AmaranteEnCoral39 pic.twitter.com/JnVTCv1RG1 — Carlos Amarante Baret (@CarlosAmaranteB) October 30, 2018

Te explicamos qué pasaría si el presidente emitiera una orden ejecutiva para cambiar la Enmienda 14, que da ciudadanía a quien nace en EEUU.https://t.co/FnClKnRZIz — Primer Impacto (@PrimerImpacto) 30 de octubre de 2018

*ESTO LE RESTARA PODERES A HAIME EN SANTIAGO? Presidente TSE urge creación de juntas municipales contenciosas http://lainformacion.com.do/noticias/nacion/117924/presidente-tse-urge-creacion-de-juntas-municipales-contenciosas

VEA COMO NOS ROBAN CON EL GLP:

