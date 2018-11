9/ Columna de Walker, en viernes

*Quienes están mas azarados. los que viven en USA con tantos locos tirando a matar, o nosotros gobernados por un partido pro empresitos, destrucción de bosques y los sueldos a sus amigos mas altos del mundo, Banco Central, Fernando Rosa medio millón, el del Banco Central, etc etc etc etc etc….Yo WTG, no tengo respuesta, y usted?

*PERO QUE RARO, los negocios Tablón y la Parrillita, en los últimos días siguen con poco publico, sobretodo el segundo. Saga repleto de comensales, mediodía y noche.

*Medio Ambiente dice que el miércoles cierra el basurero de cielo abierto de Tamboril, pero el bello Abelito dice que en el suyo de Rafey, no aceptara los desperdicios del municipio vecino. Se la comerá a partir de la fecha Domingo Rodriguez de SOECI y Medio Ambiente, o el ejecutivo municipal? cual es el jablador?

*Una patrulla PN golpeo salvajemente un menor mensajero. Una Junta lo investiga. Es un error, es labor de Asuntos Internos de la Fiscalia, no es sano que policías investiguen sus colegas

*En larga discusión, ganan lectores sostienen padres de Emily fueron permisivos al permitir relación cuando ella era bebita, con su asesino, en https://www.facebook.com/Cibaonews/posts/10158503329628868?comment_id=10158508959508868¬if_id=1541615472521401¬if_t=feed_comment_reply

WhatsApp: cómo evitar que tus mensajes se borren para siempre si tienes un celular Android https://t.co/Dyad2UdxLA — BBC News Mundo (@bbcmundo) 9 de noviembre de 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

Anuncios