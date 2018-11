26/ Se nos murió el Director del Ultimo Tango en París

*Murió uno de los grandes del cine, Bernardo Bertolucci, director del polémico Ultimo Tango en París. Detalles del film al final de esta columna, solo para mayores de edad. *Recibimos en CORAASAN la Lic. Ana María Domínguez Gobernadora de Santiago, es un placer recibir y escuchar personas con todo el deseo y la disposición de trabajar en conjunto por nuestra ciudad ❤️ Silvio Antonio Duran Rodriguez De cumple ayer, toda de negro, una mujer que admiro y aprecio por innumerables cualidades: Laissa Bonnelly Abinader GRAVEMENTE HERIDA POR ACCIDENTE, POBRE MUJER INTENTO ENTRAR ILEGALMENTE A USA POR SOBRE SU MURO EN CALIFORNIA, QUE LE DIVIDE DE MEXICO. WTG Los agentes prestan ayuda a una mujer que obtuvo lesiones graves después de saltar sobre un muro para ingresar ilegalmente al país. / CBP SAN YSIDRO, California. Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego rescataron a una mujer que se cayó del muro primario aproximadamente a una milla al este del Puerto de Entrada de San Ysidro y se empaló con pedazos de barras de refuerzo. El 23 de noviembre, alrededor de las 8:25 pm, los agentes respondieron al área y encontraron que la mujer se había caído del muro fronterizo después de que ella se subiera para ingresar ilegalmente al país. La mujer aterrizó en una barra de refuerzo que le atravesó el costado y las nalgas. Los agentes prestaron ayuda y solicitaron asistencia a EMS y al departamento de bomberos de San Diego. La mujer también fue trasladada a un hospital local y actualmente recibe tratamiento por lesiones no mortales. Los agentes identificaron a la mujer como una joven de 26 años de Guatemala. La acompañaban sus dos hijos; Un niño de tres años y un niño de cinco años. Ambos niños también fueron llevados a un hospital para la evaluación de un posible trauma por caída. Más tarde fueron liberados nuevamente bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. El Jefe de la Patrulla del Sector de San Diego, Rodney Scott, dijo: “Entrar a nuestro país de manera ilegal, en particular sobre nuestros muros no solo es peligroso, sino también muy tonto. Esta mujer puso su propia vida y la de sus hijos en peligro. Ella podría haber muerto fácilmente si no fuera por la rápida respuesta de nuestros agentes y EMS ”. Esta área es un sitio de construcción activa, ya que se están instalando 14 millas de muro para reemplazar el antiguo muro de la plataforma de aterrizaje. ARGUMENTO Y COMENTARIOS SOBRE EL ULTIMO TANGO EN PARIS Lectura solo para mayores de 18, tomados por WTG de Wikipedia:

Una mañana de invierno, Paul (Marlon Brando), un hombre de 45 años recién enviudado, y Jeanne (Maria Schneider), una actriz amateur de 20, se encuentran casualmente mientras visitan un departamento de alquiler en París. La atracción entre ellos es muy fuerte, tras mediar apenas unas cuantas palabras y sin conocerse, hacen el amor apasionadamente en el piso vacío.

Cuando abandonan el edificio, establecen el pacto de volver a encontrarse allí, en soledad, sin preguntarse los nombres. Paul consigue alquilar el departamento, donde comienzan a tener furtivos encuentros. La relación se caracterizará por una fuerte violencia verbal y sexual ejercida por él hacia Jeanne, en un afán de dominar también su mente. Ella, prometida para casarse con otro, un joven director de cine (Jean Pierre Léaud) que la convoca a la filmación de una película por las calles de París-, parece no darse cuenta de la violencia de que es objeto.

Dibujo de Maria Schneider en la película.

La película se caracterizó por su fuerte erotismo, pasando a la historia del cine una escena particular en la que el personaje masculino viola analmente a la mujer, valiéndose de un poco de mantequilla a modo de lubricante. Estas escenas, y en general el tratamiento de la temática erótica desde una óptica inusual (numerosas escenas de desnudos frontales de la mujer), causarían un gran impacto en la sociedad de la época. Según contó Maria Schneider en 2001, su papel en el guion original estaba pensado para que lo interpretara un chico.1​

La película fue censurada en España durante el régimen franquista y no se estrenó hasta diciembre de 1977. Antes de su estreno oficial y para sortear la censura, miles de españoles viajaron a Biarritz y Perpiñán para verla.2​

Sin embargo, a pesar de ser ampliamente recordada por estos detalles, suele destacarse la interpretación de un Brando ya maduro, y la calidad del trabajo fotográfico del filme (Vittorio Storaro), que contribuye en buena medida a otorgar un contrapunto de lirismo a una cruda trama argumental. La crítica de cine Pauline Kael se refería así al trabajo de Storaro en The New Yorker:

Los colores de esta película son los de la última hora de la tarde: naranja, beige, marrón y rosa. El rosa de la carne desangrada, el rosa cadáver. Están tan delicadamente modulados… que el romance y la putrefacción son la misma cosa.3​

Kael escribió una crítica entusiasta de la película, llegando a afirmar que la conmoción que produce el filme de Bertolucci debería equipararse al del estreno de La consagración de la primavera de Igor Stravinski en 1913. Y añadía: “Bertolucci y Brando han alterado la faz de este arte”, en referencia al cine.3​

La música del filme, compuesta por el músico argentino Gato Barbieri, lo lanzó a la popularidad, y quedó como un sello característico de la película.

Controvertida escena de violación [ editar ]

La película contiene una escena en la que el personaje de Brando viola analmente al personaje de Schneider utilizando mantequilla como lubricante. En una entrevista en 2006, Schneider dijo que la escena no estaba en el guion y que “cuando me dijeron, tuve un arranque de furia. Woo! Tiré todo. Y nadie puede forzar a alguien a hacer algo que no está en el guion. Pero no sabía eso, era muy joven”.4​ En 2007, Schneider recontó los sentimientos de humillación sexual pertenecientes a la escena de violación:

Solo me dijeron sobre eso antes de tener que filmar la escena y estaba tan enojada. Debería haber llamado a mi agente, o haber hecho que venga mi abogado al set porque no se puede forzar a alguien a hacer algo que no esta en el guión, pero en el momento, no sabia eso. Marlon me dijo: “Maria, no te preocupes, es solo una película”, pero durante la escena, por más que lo que estuviese haciendo Marlon no fuese real, estaba llorando lágrimas reales. Me sentí humillada, y para ser honesta, me sentí un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci. Luego de la escena, Marlon no me consoló ni se disculpó. Gracias a Dios hubo solo una toma.5​

Schneider también dijo que la realización de la película “arruinó su vida” y que era el único arrepentimiento de su vida,4​ y que considera a Bertolucci un “gangster y un proxeneta”.6​ En 2011, Bertolucci negó que le haya “robado su juventud” (ella tenía 19 años en el momento de la filmación), y comentó, “La chica no era lo suficientemente madura para entender que estaba sucediendo.”7​ Schneider permaneció siendo amiga de Brando hasta su muerte en 2004, pero nunca hizo las paces con Bertolucci. Ella también reclamaba que Brando y Bertolucci “hicieron una fortuna” con la película mientras que ella hizo muy poco dinero.5​

Schneider falleció en 2011. En febrero de 2013 Bertolucci habló sobre el efecto de la película sobre Schneider en el programa de televisión alemán College Tour. En la entrevista Bertolucci aclara que aunque la escena de la violación estaba en el guion, el detalle de usar manteca como lubricante fue improvisado en el día de filmación y Schneider no sabía del uso de la misma de antemano. Bertolucci dijo que “me siento culpable, pero no me arrepiento.”8​9​ En septiembre de 2013 Bertolucci habló de nuevo sobre la escena en una retrospectiva en el Cinémathèque Française, diciendo que la escena estaba en el guion, pero el uso de la manteca no lo estaba. Bertolucci dijo que él y Brando “acordaron no decirle nada a Maria para obtener una repuesta más realista”.10​

Procedimientos criminales fueron llevados contra Bertolucci en Italia por la escena de sexo anal; la película fue secuestrada por la comisión de censura y se ordenó destruir todas las copias. Una corte italiana revocó los derechos civiles de Bertolucci por cinco años y le dieron una sentencia suspendida de 4 meses en prisión.11​

En noviembre de 2016, una versión levemente diferente de la entrevista de 2013 de College Tour fue subida a YouTubepor la organización española sin fines de lucro El Mundo de Alycia en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,12​ acompañado de una declaración que concluía que “por lo tanto, abusaron psicológica y, quién sabe si también, físicamente de ella.”13​ Esto ganó atención cuando el escritor de Yahoo! Movies, Tom Butler, escribió un artículo sobre esto14​ incitando a muchas celebridades a condenar la película y a Bertolucci.15​ Un número de periódicos levantó la historia reportando que Bertolucci había “confesado” a Schneider haber sido violada en el set, lo que llevo Bertolucci a emitir un comunicado aclarando que lo que se llevó a cabo fue una simulación y no acto sexual real.16​12​

Bertolucci también grabó una escena que mostraba los genitales de Brando, pero en 1973 explicó, “me había identificado tanto con Brando que tuve que cortarlo de la película por vergüenza propia. Haberlo mostrado a él desnudo hubiese sido como mostrarme a mi desnudo.” Schneider declaró en una entrevista que “Marlon dijo que se sintió violado y manipulado y él tenía 48 años y era Marlon Brando!”.17​ Como Schneider, Brando confirmó que el sexo fue simulado.12​ Bertolucci dijo sobre Brando que él era “un monstruo como actor y un encanto como persona”. Brando no volvió a hablar con Bertolucci por 15 años tras las finalización de la producción.

Estaba pensando que era como un dialogo en donde él realmente estaba contestando mis preguntas en cierta manera. Cuando al final de la película él la vio, descubrí que el se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, que él estaba entregando tanto de su propia experiencia. Y estaba muy molesto conmigo, y le dije “Escucha, eres un adulto. Mayor que yo ¿No te diste cuenta de lo que estábamos haciendo?” Y no me habló por años.18​

Aunque:

Lo llamé un día en el 93 creo, estaba en Los Angeles y mi esposa estaba filmando una película. En primer lugar, él atendió mi llamada, y me estuvo hablando como si nos hubiésemos visto el día anterior. Me dijo, “ven aquí”. Le dije, “¿Cuando?” Él dijo, “Ahora”. Entonces recuerdo haber conducido por Mulholland Drive hasta su casa y pensar creer que no lo voy a lograr, creo que voy a chocar antes [de que llegue]. Estaba muy alterado.

Anuncios