2/ Jefe del Canal 29 en Difícil Situación

COLUMNA DE WALKER DOMINGO 2

HAIME EN SERIO PROBLEMA

Luis Rebeca Valentín, hoy es que vengo a recibir tu mensaje, actuare tan pronto me sea posible.

Haime Thomas Frías tiene difícil situación con su última conquista, abogada, la dama sospecha que el recula cuando llega el momento de exhibirse ambos en público juntos. Debe resolver eso pronto el Jefe del 29, navidad sin pareja es difícil.

La Cámara de Comercio fuera buen lugar para que cada ente registre sus eventos, nos evitaríamos seis de lunes a martes próximo, imposible acudir a todos.

Los agentes de Abelito venden el acto de hoy lanzamiento pre candidatura presidencial, cuando todos sabemos que busca quedarse en el cargo actual, no tiene chance de otra cosa. Fernando Rosa debiera aguarle la fiesta pactando con Silvio Duran.

En un gobierno de Leonel, Pedro Armenteros le trajo a Leonel una oferta de drones con aplicación militar y vigilancia de fronteras, que quería enviarle de regalo el mayor fabricante de estos aparatos, Israel. El líder del PLD los rechazo.

El coronel PN Tito, como le dicen sus amigos, padre de sobrinos que adora Luis Lopez Tallaj viene pronto a RD, y me traerá ración de buen café, cosa que agradezco.

Antonio Olivo se exhibió ayer con tremendo ejemplar de mujer, me dio envidia, se veian de lo mas que se yo encaramelados.

Bueno, estoy invitado almorzar y estoy retrasado, debo dejar esta columna para terminarla esta tarde. Paz en la Tierra a los Hombres de Buena Voluntad, como los accionistas de Pula s.

