19/ Yeni Cree si Aguila Apoya Estrellas, le Pegan el Fucu

el municipio de Baitoa.

ATENCIÓN a las autoridades municipales:

Desde ya hace unos años vemos como los haitianos se han ido apoderando de los sectores del municipio de Baitoa y esto al parecer es normal, cuando temprano en la mañana me levanto y subo al parque municipal y veo como haitianos exhiben sus banderas levantándolas por todo lo alto y otros con ella en sus hombros y nadie dice nada, esto es algo serio que todos debemos prestarle atención, nos están robando nuestra soberanía nacional, el sacrificio que hicieron Duarte, Sánchez y Mella y muchos hombres y mujeres para que nosotros aceptemos eso al parecer eso ya no vale en nuestro municipio y menos en nuestro pais y cada dia que pasa veo más haitianos en nuestras zonas, por el área de Camboya, la jagua,la lima, los kilómetros, López y más comunidades están invadidas por haitianos y todo está bien…..ATENCION al síndico Bernardo López esto es un tema muy serio que usted como autoridad debe prestarle mucha atención porque no es verdad que los haitianos van a venir hacer lo que se le pegue en gana a nuestro municipio,se están burlando de nosotros en nuestras caras.

NO TENEMOS NADA EN CONTRA DE ELLOS pero tampoco nos vamos a dejar que ellos tomen autoridad sobre un país o municipio el cual NO les pertenece.