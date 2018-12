25 Dic. Cyber Columna de Walker

Dario Nicodemo, ven a vei eto, ahora el Paolo Modolo baila ballet…. * Abelito, Dic 25 en que se incrementa la garata por el 2020 Increible, ninguno de los gallos de Danilo, sueltos en ruedo gallerir, logran atraer la atencion popular. Ninguno saca una felia a pis, y si lo hace, ella se resiste. En lo morado, no hay de otra: Danilo o Leonel. Y Abel buscando la vice presidencia, se alinea con Leonel. Sabe que si Danilo le pasa el rodillo al Leon, tiene que contar con sus votos santiagueros y Moncion. Pero, que hara Danilo en los dos anos que faltan con la gestion de Abelito, por haber en un momento desicivo como este, tomar pártido por el Leon? No tengo la capacidad de preeverlo, pero me intriga si Danilo seguira dejando que Gonzalo repare pinte las calles de Santiago, o dejara a Martinez a su suerte. Con Nuria que hecho que Fernando baje la guardia, luce que Duran se colocara en buena posicion para la carrera de la sindicatura. Si Abel decide buscar la re eleccion sindicatura porque no cuaje el proyecto vice, yo creo que Silvio con la ayuda del videoPiera, se traga a la Rosa con todo y espinas… *Vinicio Castillo: Por más lisonjas y coba que el amigo Valentin le dé a Danilo ,nunca será de su círculo de confianza . Es el gran problema del que traiciona . Nadie confía . Y si además de eso traiciona a Santiago apoyando su descuartizamiento, menos . *Dominicana subsiste, pese a pesimos gobiernos, gracias a las remesas de los nuetros fuera de nuestras fronteras. Pero Danilo les agradece tanto que no manda un proyecto de ley autorizandolos a enviar un arma de a cada una de sus familias en Dominicana, para defenderse de violadores y asaltantes, dominicanos o del otro lado del Mascre….https://twitter.com/WRadioColombia/status/1077526871640862720

*WTG: Amarran dominicana en Costa Rica por introducir ilegalmente mujeres, y tener nexos con bar de prostis. En la praxis, ambas cosas son legales en RD….

Un juzgado ordenó tres meses de prisión preventiva a una dminican de apellido Valdez, como sospechosa de los delitos de trata y tráfico de migrantes, informó hoy una fuente oficial

“Dominicana no necesita más leyes, sino dejar de pedir permiso para cumplirlas”… Comenta @AnibelcaRosario.

*Eduardo Jorge Prats: Trump no se conforma con atacar la judicatura, el Congreso, los fiscales independientes y la prensa sino que también quiere arrasar con una de las instituciones básicas del Estado de Derecho: la independencia del Banco Central. ¿Se saldrá con la suya? Los días dirán…

*WTG Ensenando al Ministro de Agricultura: Persio Rodríguez Gonzalez‏ @PersioRodrguez1

Le sugiero al ministro de Agricultura que para ganarle la guerra al cambio climático en el cultivo de ajo hacer uso de la tecnología de “Vernalizacion de semilla de ajo” lo que daría como resultado en una reducción significativa del ciclo vegetativo. Rescate os la siembra masiva

*Juez de EE.UU. multa a Pionyang con 501 millones de dólares por la muerte de un joven estadounidense

Un juez federal de EE.UU. ha ordenado a Corea del Norte pagar una indemnización de 501 millones de dólares a la familia del joven norteamericano Otto Warmbier, que falleció en junio del 2017 tras entrar en estado de coma mientras estaba preso por Pionyang, poco después de ser devuelto de este país. El joven fue arrestado y condenado a 15 años de trabajos por un intento de robar un cartel de propaganda política.

*Vinicio Castillo dedico parte de su navidad a darle funda al senador Valentin santiaguero:

Vinicio Castillo

‏ @VinicioSenador: El amigo Valentin traicionó a Leonel en 15 .Salió firme” de una reunión con Leonel en la fundación y llegó al Senado virao . Se podría entender como parte de las durezas de la política. Pero traicionar a Santiago que te elegió senador ? Apoyar su descuartizamiento? Triste papel .

*WTG LO QUE NO QUIERE O DEJAN TENER A DANILO RD, DRONES MILITARES CHINOS PARA OBSERVAR LA FRONTERA CON HAITI Y EVITAR EL MACUTEO MILITAR. Puede vigilar la ruta de los invasores desde 7 mil pies de altura, los envueltos en el negocio de la migracion ilegal de Haiti a RD, no sabrian que les estan filmando, y por si las moscas, puede tener instaladas hasta 10 tipos de armas.

China has shown off its latest drone bomber as it releases footage of the unmanned aircraft completing its first flight.

Wing Loong I-D, a type of combat and spy drone, can carry more than 10 different types of weapons and fly up to 35 hours without refuelling.

It is also able to scout information from as high as 7,000 metres (22,965 feet), according to Chinese news site Sina Military.

