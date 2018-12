28/ RD, Carbón Ministerios del Ambiente e Interior Por Walker Walker Gonzalez

RD, Carbón Ministerios del Ambiente e Interior

Por Walker Walker Gonzalez

La guerra por la subsistencia del pueblo RD contra Haití no es un vaticinio actual de los Vincho -con el muro como símbolo para contener no entren tan libremente como ahora- es de hace unas cinco décadas, por parte del notable intelectual Don Román Franco Fondeur.

Pienso que esa migración sin control haitiana tiene una manifestación que a veces soslayamos, pero que es la que nos fusionara en la sed y miseria: el carbón de RD que precisan los haitianos para no morir de hambre. Les quedan pocos árboles que cortar del otro lado del Masacre, por eso lo lo hacen aqui aliados a dominicanos próximos a la frontera.

Con la desidia del Ministro del Ambiente, están ocupando haitianos los predios que desalojo Domínguez Brito en Valle Nuevo y lado Sur para sembrar aguacates del compadre de los dos altos jerarcas oficiales.

Ahí es que la puerta retuerce el rabo. Creo tener una comprensión del problema, pero no le encuentro solución. Las naciones poderosas tendrán que administrar-ayudar Haití con nacionales honestos, pero la camarilla gobernante no lo va a permitir. Tal vez con un buen cabildeo internacional se lograra, unido a que los dominicanos pro nación, obliguer a Danilo empujar los ilegales que nos invaden cada día, del otro lado del Masacre. Pero tampoco los trinitarios somos un grupo de presión con capacidad para imponer nada a El Presidente, que es compelido por poderosos entes foráneos, a solucionar el grave caso haitiano en RD.

La posición Capellan-Vicini es buena, solución parcial, a largo plazo, pero por un problema de continuidad del estado dominicano, es ahora que hay que detener la invasión y expulsar de nuestro territorio los troyanos aquí multiplicándose como conejos.

Sin gobierno, los haitianos tienen un Parque Nacional al que no penetran. Pero el de Ambiente RD, con todos sus guardias civiles y armados, deja que vuelvan a depredar Valle Nuevo, bajo la sombra del compadre de los dos altos cargos oficiales RD. Cosas verede, sentenció Román

Walker González, www.cibao.news, 28 de Diciembre Fuente: https://youtu.be/RS3zqv9No5o

*Bella y capaz Yeni arremete contra la forma de liberar al duro Omega, que seguro le lloveran contratos para el 31. Cuanto durara suelto? no tengo ida, digame usted lector via Twitter @cibaonews

YENI… y después nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia. La Libertad de # Omega por medio de una habeas corpus no hay forma de justificarla en derecho .

