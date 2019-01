Esto se escuchaba en mi casa cuando los hermanos y mama viviamos juntos. Con este cante deseo buen 2019 a mis mis webs relacionados. Walker Gonzalez, http://www.cibao.news

*Hola, Facebook no me deja tener mas amigos en la cuenta Cibaonews. Los que deseen, inter actuar conmigo deben hacer clic en Me Gusta, aquí:

https://www.facebook.com/Cibaonewstv-268525240533605/

Además, estoy a las 8PM cada dia por Mega Vision, Canal 43, a la orden en ambos medios. Wasap 809 765 3131

Anuncios