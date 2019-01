8/ Jose Acosta Pasa Revista a su Andar Como General Policial

“UN DÍA 7 DE ENERO DEL 1981, INGRESÉ A ESTA HONROSA PERO A LA VEZ, DIFÍCIL Y TORTUOSA CARRERA POLICIAL”.-

A Dios las gracias y a mis Padres por supuesto, porque han sido tantos los años, tanto el andar, que a veces me cuestiono, si ha valido la pena. No dudo en responder, “sí”, porque transitar por los caminos muchas veces desconocidos y llenos de cizaña e intriga, que me han tocado al pasar en mi andar, me ha permitido forjar un carácter, una reciedumbre moral y una personalidad, que solo poseen quienes arrastran esa educación de niños, formados en valores, con padres como DANILO ACOSTA LOZANO Y MARÍA ALTAGRACIA CASTELLANOS CRUZ, (ambos en manos del Señor), los que guiaron mis primeros pasos, con rectitud y llenos de humildad y sensibilidad humana, para servir a los demás. Ha sido mi caso, pues me he dedicado a servir, porque siempre he comprendido que se es grande al servir a los demás, se es grande siendo sensible, se es grande al dar lo mejor de sí en beneficio de otros y se es grande, escuchando al más pequeño de sus hombres de gris, que muchas veces, nos aconsejan con sabiduría y listeza, aún siendo humildes como el que más.

Ya mis pasos en esta Digna y Honrosa Institución van llegando a su fin, pero, mientras quede en mi un hálito de fuerza, lo estaré poniendo al mejor y más sano servicio de la Patria, como es mi obligación ciudadana y mi vocación desde pequeño.

Todavía me queda por dar.