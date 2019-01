Las grandes potencias no perdonan a los haitianos el haber sido el primer país negro esclavo del mundo, que se libero. Por eso tal vez no los ayudan a salir de la miseria en que mal viven por siglos. Prefieren que el grave problema de ellos se resuelva diseminandolos en tierras dominicanas que también en poco las tornarían en miserables. Al gobierno dominicano luce importarle poco si se da la expansion o no. Walker Gonzalez, cibao.news

