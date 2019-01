12/ Ya Arde París: al menos 3 muertos en explosión GLP, dos de ellos bomberos

LYA PERALTA, BELLA SANTIAGUERA COMENZO UN NEGOCIO DE QUIPES detrás del Centro Comercial Aney Munoz que queda en la 27 con Texas Los Jardines, que ha transformado en un restaurante formal especializado en comida libanesa. Ayer probe vez primera en mi vida, quipe de cordero, con cerveza Modelo Mejicana rubia. Me atendió la mas bella y simpática venezolana llegada a Dominicana. Me gusto todo lo que vide y comí. Dos cosas negativas en Lya, desde mi óptica: dejo Feisbu, y tiene novio. Hay hermana soltera a la que conozco solo de oídas, no de oído como dicen los comunicadores que no leen, en el aire. No es uno, sino dos los órganos auditivos.

*En los mentideros políticos locales hay una división: unos dicen que la oferta a legisladores opuestos a la re postulacion, es de veinte de los grandes, otros hablan de treinta

*Uno de los reales ricos locales, que gusta comer beber en la calle, fue a SAGA sin tener reservacion, y todas las mesas estaban ocupadas. Me luce que el valet parking o camarero que lo recibió en la puerta no supo con quien hablaba, y en vez de buscar un gerente o supervisor de turno, le dijo que no podia entrar, que estaba lleno: yo soy fulano de tal, diganle a perensejo tabaquero propietario de esto, que no vuelvo mas a este negocio…….y se marcho airado.

*PESE A CONTAR CON VALET PARKING, COSA QUE NO GUSTA A LOS SANTIAGUEROS, La Parrrillita no tenia anoche los parroquianos del viernes en la noche, de sus mejores tiempos. Lucia con tan poco publico como El Pez Dorado

*SE APROXIMA LA REAL INTER CONEXIÓN DE BELLA TERRA MALL y la clínica que le compro gran parte de la esctructura. Tal vez eso anime esa plaza que luce desierta, con casi todos sus locales cerrados.

*Como se habra dividido la inmensa fortuna de Mil y Unas Noches dejada por el sicopata Adrianito Roman? Por seguro, le toco parte a las hijas de la ex mujer mega buenona Miguelina Llaverias. A su secretaria con la que se caso poco antes de su muerte en un clinica local, estando preso en Rafey.

Aquí se hicieron par de jugadas para meterle diente a esa fortuna, pero fracasaron: Adrianito no era ningun pendejo, se graduó fuera de aquí, conocía el país en que vivía: casi todo su efectivo estaba en bancos fuera de Dominicana. Dicen que tenia uno o dos hijos varones, pero yo nunca hable con nadie que me asegurara era cierto. Como se dividió la fortuna del asesino? Me gustaría saberlo, pero no como encontrarlo

*EL FOOD TRUCK o lo que sea negocio de comida de los banqueteros o riferos al por mayor Los Rubios en calle Del Sol frente al Teatro Brenda, esta muy avanzado.

ANDA UN VIDEO, QUE SE DICE FUE FILTRADO POR PALACIO, del primer cumple de la hija de del sindico Abelito, donde se exhibe el boato propio de nuevos ricos. Según Esteban Rosario, el coste fue de diez millones. Una fuente que sabe de eventos me aseguro anoche que es una exageración del periodista, que no paso de tres, la inversión.

HABLANDO DEL MISMO ABELITO COMO LE DICEN SUS INTIMOS, le ha hecho dos eventos a Leonel, y esta activo en esa tendencia PLD buscando la vice. Danilo es vengativo, tiene una década cobrándole a Jose Izquierdo una critica que le hizo en lo interno de la organización. Si gana las elecciones y derrota al PRM con el lento Abinader sin pegada popular, Hipolito por el PRD y Leonel en el PRSC cosa que en ese escenario me parece factible, me luce que Abelito quedara muy rico, con inversiones varias disimuladas y buen efectivo, pero feo para la foto en la política.

*ASI QUE UN LEGISLADOR gusta de la inversión en torres de viviendas…muy inteligente, es segura, y crece como los espaguetis Milano.

*EL PRECIO DE LAS CARNES QUESOS Y EMBUTIDOS EN EL ENCANTO DE LO QUE FUERA EL CENTRO VIEJO DE SANTIAGO, tienen precios aceptables y el pollo al horno es el mas barato de la ciudad. Pero tienen una ridicula oferta de pastas Ricos, dividida en tres atados, que al pesarla, se capta es solo un peso menos que la competencia.

*EL RICO ARQUIMEDES CABRERA MEGA BENEFICIADO CON OBRAS POR DANILO ESTA RENOVANDO SU EQUIPO PESADO O SE DEDICARA A OTROS NEGOCIOS? En su campamento de la Vidal hay un letreo de se venden equipos.

*A LO CALLADITO, CECOMSA tiene tremendas inversiones en bienes raíces locales, unos millones que no los salta un chivo liniero, me dijo un entendido en Bienes Raices anoche en vinos.

ME FASCINA EL TRATO A LOS CLIENTES y si yo fuera joven la enamorara ya que la co administradora de pelo corto preciosa de Pula 2 tiene marido, de la sobrina de Anthony Cordova, Paola. Se olvida de su parenteszco con uno de los tres propietarios y labora esforzadamente en esa cadena de carnes a la brasa.

*Habla ud con Paola Cordova, en estos días de puesto en Pula 3? Digale que su admirador Walker le manda un abrazo.

*ASI SE JODIO EL REFORMISMO investigando robo de joyas en Santiago, el sobrino, que no tiene expedientes judiciales, de un prestante inversionista local, presumo que sin Jose Acosta saberlo, el DICRIN lo tenia esposado a otro varon adulto, y no le quitaban las esposas ni para ir al toilet. Es necesaria tanta humillación para con un investigado?

*ESTABA EN SUS CABALES el coronel muerto a tiros en un punto de drogas del Sur que el supervisaba sin chaleco y con dos o tres subalternos mas pendejos que gallinas?

CON EL 911 DE MONTALVO hay un maldito arroz con mango, al mal copiarlo de la USA que aumenta el coste de operación.

*Los dominicanos creen que Price Smart es gringa y por ende toda su mercancia. Eso no es verdad, es propiedad de centroamericanos.

*EL QUE FUERA PERIODICO ELITE DE LA OLIGARQUIA RD LISTIN anda de capa caída, no solo por el combate que le ganamos las redes sociales, sino por otras cosas: han dejado que se encadenen en la entrada 8 contratistas de distribución del diario, porque le debe 7 millones hace luengos meses….no es como se comienza, sino como se termina.

* COMPRO EL NUMERO DE CELULAR DEL GENERAL THEM, quiero ir a tomarle un café, no puede estar tan cerca de Santiago uno de los policías que admiro sin que vaya a presentarle mis respetos. Los otros dos son Acosta y Raudo. Sanchez, el delgado que era de recuperación que me caia chévere porque era el policía preferido de Yeni y era cordial y simpatico, dicen que despues que se encaramo a general, ha cambiado. A mi no me consta, jamás lo llame luego de volverse un jefe. Tengan o no el uniforme, yo siempre me quitare la cachucha ante Them mal genio, Acosta y Raudo. Honradez y servicio al pueblo como único norte en la institución. No emito juicios sobre el actual jefe policial nacional, nunca nos hemos saludado.

*VOLVIENDO CON LYA, creo que comete un error al no publicitarse, aunque la calidad de su comida es alta, ayer era aceptable la presencia de comensales, los dos negocios del ramo recién surgidos, en lugares de clase media alta y para ese publico, hace necesario que ella recuerde la existencia de kibeet o como se escriba quipe en árabe.

*MONCHI FADUL ESTA MAS METIDO que lo que aparenta, tras la elección de Danilo, esos carguitos son buenos…..

*POR FIN, DE QUIEN ES EN REALIDAD la constructora Yaque de obras del estado? O es Norte? Me confundo con el nombre, pero en silencio, la cosa esta tan buena que el que dicen es propietario, ha dejado de lado otros buenos negocios…..al que Dios se lo da, San Pedro se lo….

PELEGRIN CASTILLO Tengo la ligera impresión que el ataque coprologico del FALPO a la SCJ,en víspera de los cambios esperados en la SCJ…no fue una acción tan autónoma de jóvenes indignados por las indignidades de una justicia injusta…había y hay mucho más…el desenlace del affaire lo indica.

Una española, entre los heridos por una explosión de gas en París Dos muertos en París explosión de gas en medio de bloqueo para las protestas https://reut.rs/2D5yYSB de chaleco amarillo. Al menos tres muertos, 30 heridos Dos bomberos han muerto y más de una treintena de personas han resultado heridas de distinta consideración Dos bomberos muertos y una treintena de heridos en una explosión de gas en París Más # NASA Hubble telescope snaps stunning views of the # TriangulumGalaxy located nearly three million light years from Earth, detailing a portrait of the mesmerizing spiral galaxy pic.twitter.com/elImXP4CcX # NASA El telescopio Hubble encaja con impresionantes vistas de la # TriangulumGalaxy localizada a casi 3 millones años luz de la tierra, detallando un retrato de la galaxia espiral hipnotizante

