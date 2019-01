15/ Explota otra fabrica sin seguridad industrial. Bomberos, COE, DC? JI JI JI JI JI

Rogelio A. Hernández SE FUE EL 2018 Y SE INICIA EL 2019 Para que no caiga en el olvido. Tarea pendiente: Reformas al Código Penal y Procesal Penal. Que no sigan dando larga a este tan importante y urgente asunto. Es que nuestros inefables legisladores piensan ponerlo en las Calendas Griegas. (Ad calendas graecas​​). Podría pensarse que la falta de voluntad de los legisladores tiene su origen en el temor de que los primeros imputados, procesados y condenados en virtud de los códigos reformados sean algunos de ellos. Razones y posibilidades hay para que así sea. Algún día el pueblo pasará factura y se les abrirán en la tierra las puertas del infierno o de la gloria. Todo depende de sus historias. !Aboguemos por un Congreso Unicameral!

*WTG Este país esta de patas arriba, de cabo a rabo !!!!!!!!!!!!! Y el gobierno solo esta en re eleccion!!!!!!! Los puntos de micro trafico pueden mas que toda la autoridad nacional junta. Digame alguien carajo que no vamos a la disolución social como país, para que politiqueros aumenten sus millones!

*Dice Ángel Pina, a mi no me lo crean, que bebes anguila son plato carisimo en Madrid, en RD las estan capturando extranjeros para exportación….y el Ministro del Ambiente? bien gracias. Los apresan porque las madres vienen a desovar o como se escriba eso en desembocadura de rios RD donde nacieron. Alguien me escribió algo asi como que no es problema de RD porque son migratorias esas anguilas. Pues, bien, RD suscribio acuerdo proteccion especies migrantes, como el apoado Buby, pasa que nada se cumple aqui…..a;portando a la extinción de esa especie, pues si se capturas bebes, no llegan a parir y completar el ciclo de la vida. Estamos dama Ysamaria Rodriguez?