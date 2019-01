20/ Medico Corominas Descasara en Paz

@Abelito, en Santa Lucia, vecina de Cienfueg0s, tienen tres anos esperando les resuelvas un grave problema de contaminación. Pa cuando? https://twitter.com/YselaSantos13/status/1087038688121577474

@Medico Corominas Descasara en Paz

Un Dr. de la Clínica Corominas, de apellido Cabrera, le compro Emiliano Vásquez Sucesores, tierras frente a Plaza Internacional, donde funcionara ahora La Parrillita. Que estaban ocupadas por un maniobrero simpático y servicial, Carlos Julio Montalvo, hoy alejado del negocio.

Pero Cabrera, hombre de poca acción, no supo enfrentar al mocano chicanero Montalvo, y duro décadas anhelando recibir su propiedad, en diversas instancias judiciales.

Hasta que se tomo el pleito para si la guatemalteca esposa de Cabrera: en poco recupero la casi totalidad de las tierras. Y el pedazo donde está construida La Parrillita, tiene hasta Enero 31 para ser desalojado por los ocupantes.

Aunque no esté allí, me apena por Carlos Julio y los hijos. Y tangencialmente, por Yokasta, a quien nunca he visto, pero me cae bien por hermana de CJM y experta en postres. WTG

ARQUIMES CABRERA, UN REAL PODER EN ESTE PUEBLO

Os Conté que un joyero local que había comprado prendas de buena fe, pero robadas en Higuey. Vino la policía de alla, y para ganar rayas con los Rainieri, esposaron el joven junto a otro prevenido, y ni al toilet le dejaban entrar con manos libres. Cual un criminal peligroso. Se intentaron varias vías para que cesara el irrespeto. A las 7 PM, mientras llegaba el oficial que los trasladaría, en el DICRIN se lo tenía manos amarradas al techo.

Resulta que había un arma oculta que el papa, pollero serio, no quería molestar: el muchacho es novia de una hija de Arquimedes Cabrera, que al final fue alertado y llego a la Policía.

Me le quitan las esposas de inmediato, que no es un criminal, y usted capitán de Higuey, se está metiendo en rojo, usted no sabe con quien habla, tenga cuidado. Y le voy a poner al Procurador General de la Republica, para que sepa con quien trata…Si señor, como no señor procurador, como usted mande, esta todo lo que se escuchaba en el DICRIN santiaguero. Se entregaron las prendas que la PN Higuey quería revisar, inventariadas, y Arquímedes se llevo el novio de su hija. Demostrando un poder autoridad, que yo WTG desconocía totalmente.

Anuncios