22/ Dochy Santos esta hoy de cumple. Cibao.News le desea salud y felicidad hoy y siempre

Roma, de Alfonso Cuarón, ha hecho ya historia en los Oscar antes de que se concedan los premios más importantes del cine. Y es que la carta de amor de Alfonso Cuarón a su infancia y a la niñera que lo crió ha seducido a los miembros de la Academia de Hollywood, que le han otorgado diez nominaciones, entre ellas a la de mejor película. Un hecho histórico, ya que hasta ahora ninguna obra hablada en español había conseguido colarse en la categoría reina. También ha hecho historia la debutante Yalitza Aparicio, que trabaja de docente y encarna a Cleo en este film bellamente rodado en blanco y negro por el cineasta mexicano. Aparicio luchará por la dorada estatuilla junto a Glenn Close (La buena esposa), Lady Gaga (Ha nacido una estrella), Olivia Colman (La favorita) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Capturan en República Dominicana a “Machete”, jefe de sicarios colombiano

Julián Alberto Jiménez Monsalve es acusado de más de 40 muertes en Colombia> Lealo:

http://eldia.com.do/capturan-en-republica-dominicana-a-machete-jefe-de-sicarios-colombiano/