24/ General Jose Acosta alaba, agradece, apoya su comandante Ney

Si algo ha de tener un ser humano en la vida, es saber ser agradecido. Esto así, porque en mi caso particular no puedo nunca dejar de agradecer el trato dispensado y gestos de bondad hacia mi, de nuestro Director General, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, quien a su llegada a la más alta posición de mando en nuestra honrosa Institución, me sacó del olvido en el que perversamente quiso colocarme alguien por mediocridad y maldad, sin embargo, el Comandante Ney ha sido, sin quizás un Director que ha sabido impulsar su gestión con gran dedicación y esmero, en procura de lograr una mejor Institución para el País. Pero más aún, la intriga y el chisme, no han tenido cabida en él, a la hora de tomar en cuenta la colocación de sus mandos. Yo, humildemente debo darle infinitas gracias, pues, hoy día tengo mando y mi agradecimiento será eterno hacia él.

Comandante Ney, sienta la satisfacción de que lo ha hecho bien y que cuenta con el apoyo de muchos que como yo, procuramos lo mejor para nuestra Institución.

Dios le bendiga.