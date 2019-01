26/ Tony Turbi le compro negocio a socios Asaderos Pula

Tony Turbi le compro negocio a socios Asaderos Pula

El negociante en carburantes y moteles adquirió la estación de servicios al automóvil Rilix, de Pontezuela, Carretera a Licey. Pero solo lo conexo con carburantes.

Lavadero, Asadero Dona Pula, Área Infantil, quedan propiedad de los accionistas Anthony, Jesus y Diego, socios empresas de comidas, GLP y Gasolina, carburantes en general localizados en varias partes de RD. WTG

JULIO CESAR VALENTIN CAMINA DESCALZO SOBRE UNA NAVAJA

Julio Cesar Valentin, rechazado por Leonel y Danilo para ser candidato a senador de ellos, camina descalzo sobre el filo de una navaja, y tienen la impresión de que su simpatía popular ha bajado.

Además, se ha colado hasta los propietarios mayores del PLD, el León y Danny, que el prestante galeno Daniel Rivera será el candidato a la posición un amplio frente de entes políticos y ciudadanas, entre los que destaca Eduardo Estrella. Por eso andan buscando sustituir a Valentín en la boleta, según mi informante.

En los mentideros políticos se tiene al de FONPER que Nuria le dedico sus saludos hace poco, como el fa favorito de Danilo a la sindicatura, pero Silvio Duran recibe más importantes adhesiones publicas. Tiene buena presencia en las redes, y luce sin macula.

MINISTRO DE AMBIENTE NO DETENDRÁ SIEMBRAS VALLE NUEVO, NI PUEDE SER DESTITUIDO

En las tardes de La Z han explicado sobre ciertos especímenes humanos, que invierten en candidatos, no porque les simpaticen ellos o sus partidos, sino porque les devolverán con creces beneficios, lo aportado. Pero olvide con les llaman…

El Ministro del Ambiente actual es uno de ellos. Amén de que importador de semillas e insumos en general para cosechar de la tierra. Ahora es que entiendo porque es que no se pueden detener las siembras en Valle Nuevo, vertiente Sur y otras. Amen, no puede ser destituido, el país no tiene salvación, o el destruye la madre de las aguas, o Haití cuando termine de invadirnos

Julen, niño pozo Málaga, en directo (Jorge Guerrero / AFP)

Walker Gonzalez: Que bueno es vivir en un país civilizado! Un Ministro le hablara oficialmente al país para informar sobre la muerte de un nene. Los funcionarios tienden que actuar al servicio del contribuyente, no a la inversa como en RD. Ministro del Ambiente destruye el país, no hay forma de lograr su destitucion. Todo el poder descansa solo en manos del Presidente de turno. Los legisladores y gran parte de la Justicia, entretanto, anda en busqueda, por re elegirse y el dame-lo-mio

Última hora sobre Julen, encontrado sin vida en el pozo de Totalán (Málaga), en directo.

COMPARECENCIA DE INTERIOR | En pocos minutos dará comienzo la comparecencia del Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska para informar sobre el caso Julen,

*Anthony Cordova, dandose una gran noche con del poeta cantor catalán creo, en el Teatro de La Bella Brenda con que fue premiada por el PLD…..

*Ala libre mi amada Colombia de muertes y destruccion masiva

Un sismo de magnitud 5,4 se registra en Colombia

Publicado: 26 ene 2019 12:46 GMT

De acuerdo a testimonios en las redes sociales, “tembló fuerte” en las zonas aledañas y también se sintió en Bogotá, Armenia, Manizales y Cauca.

Anthony Cordova disfrutando el bardo de Siempre, Serrat

Luis Genao Genial el poeta…

Pedro Dominguez Brito Un espectáculo para la historia! *Que Angelito mas tierno el Jefe de Finanzas del PLD….la ambición y el deseo del ingeniero Víctor Díaz de recibir mayor o doble participación en los beneficios de los sobornos que repartía la constructora Norberto Odebrecht eran de tal magnitud que lo llevaron a obligar a esa empresa a firmar un contrato de representación legal con el abogado Conrado Pittaluga, según se hizo constar en el expediente que conoce el juez Francisco Ortega Polanco. NUESTRO SINDICO COMO QUE TIENE UN INTEGRADO DE SALIDA MENTAL EN CORTOCIRCUITO en el sub se cree una Benny Sued, le ha dado por hacer casitas, plantar flores, poner bombillas, pero elude vainas de hombres: rescatar la marginal que tiene cercada Baldom, recuperar tierras de la gallera por Hache en manos privadas, unir la Vicente Estrella con Sadhala para evitar el maldito semáforo Del Sol con Marisco Caribeno, ete etc etc y los que van a Santo Domingo desde la parte mas vieja de la ciudad, tengan salida mas cómoda…. Laissa Bonnelly Abinader: Esta noche quedó inaugurado el XXXIX Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, ABASACA 2019, gracias por la confianza depositada en el Ing. Silvio Antonio Duran Rodriguez para ser el Vice Presidente del Comité Organizador, un gran honor acompañar a nuestro Senador y amigo Julio César Valentin quien es el Presidente y a toda la Directiva de ABASACA, una vez más apoyamos el Deporte, apostamos a que nuestros jóvenes continúen desarrollando talentos y por el camino de la disciplina y la vida sana! Salto al Centro🏀 Vero Fabian Ramos próximo alcalde Silvio Durán 2020, 2024, por ser un gran hombre realmente responsable, humilde, honesto, sincero, cariñoso, solidario , trabajador, serio y que piensa en las masa pobres, un alcalde del pueblo y para el pueblos. Laissa Bonnelly Abinader NO PUEDES FALTAR ⭐️ Domingo 17 de febrero “Club Sameji”⭐️

El Frente Unido Por Santiago te invita al lanzamiento de la Precandidatura del Ingeniero Silvio Durán, próximo Alcalde de nuestra ciudad. Allá nos vemos!!!

