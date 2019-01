30/ La columna de Walker, Miercoles

Lectura no apta para menores. Especial para solteros en el pais NY:

Vive usted en el pais NY? Dicen que el hielo de la epoca glacial se repite manana alla. Tome medidas de precaución para que no amanezca congelado:

*Si es soltero, invite una, o mejor dos, amigas a dormir con usted.

*Compre una docena de vodka ruso legitimo y cuatro docena de chinolas con dos cartones de naranja.

*No olvide incluir en la lista avena, chocolate, queso manchego y par de libras de jamón de bellota

*Arropense con gordas colchas o sleeping bags

*Ah, y no olviden el jervio de puerco, vaca, pollo, plátano, ahuyama, papa, yuca etc etc

