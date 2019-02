5/ Columna de Walker, dedicada a Don Fernando Rosa FONPER

El propietario del quebrado negocio, o Abelito tan amante de parques, perros y monos, por caridad no podría enviarle algunas raciones liquidas? Walker, Texto And Fotos

*HAY FOTOS QUE SE TOMAN FORZADAS, COMO FERNANDO ROSA METIENDOSE A PALACIO EN UNA SALUTACIÓN DE ANO NUEVO, Y DILIGENCIARSE UNA SALUDANDO AL PRIMER MANDATARIO. Empero, otras son posadas expresamente por Danilo, a sabiendas de que serán difundidas.

Buenos días, señor del FONPER, como esta Nuria?

Laissa Bonnelly Abinader está con Silvio Duran: En el día de ayer estuvimos con nuestro Líder, amigo y el mejor Presidente que ha tenido la República Dominicana, nuestro Danilo Medina, cada día asumimos el compromiso de seguir trabajando juntos, de la mano, por un mejor país, gracias por toda la confianza siempre depositada! En el gráfico, Ciudadano Presidente, Silvio Duran, Laissa Bonelly * Santo Domingo.- 16 Fiscales Adjuntos y policía dieron amplia batida-allanamientos en Villa Juana y alrededores, incautándose miles de espejos retrovisores y “tapabocinas”, apresando los ladrones callejeros y jefes de bandas. Como se precisaría algo así por los rumbos del Monumento a los Héroes

Mario A. Fernández‏ : La depredación del fin de semana en Las Espinas, a 2.5km de Valle Nuevo, gracias al ministro de medio ambiente, el inútil, irresponsable negociante de los abonos y quien es mantenido en esa posición por Danilo Medina a pesar su desastrosa gestión. @ambienterd @DaniloMedina

WTG Don Mario, nunca he sido pesimista, creo lo he demostrado con mis pocas fuerzas, enfrentando a veces gigantes molinos de viento. Pero ahora creo llevamos las de perder, al Senor Presidente luce no importarle la forma acelerada con que nos aproximamos a una desertificacion que puede, como la de los vecinos Haiti, sera cuasi irreversible. Solo saldria de su pasividad y buscaria un preocupado por el Ambiente para cancelar el actual, si hacemos algo impactante. Y que Dios nos libre del mal no rote a Estevez por Domingo Rodriguez SOECI, Dayamo o Serrano carbon, seria pior el mal que la enfermedad.

Felicitaciones al Grupo M CODEVI que todo de paneles solares, para energía realmente limpia, sus instalaciones en Juana Mendez