06/ Después de entrevistarse con Danilo, Silvio Duran Tiene Mas Ancha Sonrisa

Tengo un caso desde el Domingo 12 de agosto: encontré una perrita como de dos mese más o menos le dieron un golpe en su ojo derecho; me la recibieron por emergencias a pesar de ser domingo y el médico se hizo responsable a quedarse por una semana con ella para tratar de salvar su ojo, después de 5 días me llama y me comunica que era imposible salvar su ojo, entonces yo tome la responsabilidad y le dije q la operara

En noviembre se esterilizó; el hilo le hizo una reacción y a los 15 días de operada hubo que hacer cirugía nuevamente, para ella en tan poco tiempo le ha tocado sufrir mucho, desde hace varias semanas está con una amiga que para mala suerte 🐕 se va el 10 para USA, yo rescate 3 perros mas y no puedo volver a llevarla a mi casa, le tocará volver a la calle si alguien no se enamora de ella… es grande ahora tiene 7 meses, le encanta jugar con otros perros, no le gustan las gallinas si vuelve a la calle lo más probable es q alguien la envenene 😭y no sería justo después de tanto POR FAVOR

(829-647-7376) (829-383-7376)