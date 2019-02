7 Asaderos Pula Usara Drones con Reales Pilotos Humanos, en sus Deliverys

BELLA Laissa Bonnelly Abinader aclaro a un amigo en Feisbu, que la visita de Silvio Duran a Palacio hace poco, no fue para recibir indicaciones de que al Señor Presidente le disgusta su aspiración a síndico, sino todo lo contrario, infiero yo wtg de este texto con el que saludo al buenmozo Abel y Don Fernando Rosa amigo de Nuria:

“Norberto García: amiga Laissa Bonnelly Abinader, esa visita de ustedes a palacio fue para que Silvio Duran dejara sus aspiraciones., que hay de ciertos de eso? “Laissa: mi estimadísimo Norberto, eso es totalmente FALSO., por el contrario, ahora con más fuerzas continuaremos en las calles, el Domingo 17 Santiago conocerá la mejor y más completa propuesta encabezada por Silvio Duran, es normal, con sus números que inventen todo tipo de mentiras! “

El DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS instruyo su personal subalterno para que, con efectividad al próximo 28 de enero, se cobre el gravamen de 20% a las declaraciones de importación que contengan teléfonos celulares (móviles), comprendidos en la sub partida arancelaria 8517.12.00”, explica el documento. Antes, era un 3, por razones que ya no existen.

Y EL CUATRO POR CIENTO, como se usa, que faltan butacas para estudiantes Cienfuegos y a los alumnos se les está pidiendo que lleven tiza y papel de baño?

SANTO DOMINGO.-Los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenaron la tarde de ayer lunes al director general de Aduanas abstenerse de aplicar el cobro de un impuesto a las compras por Internet por debajo de los 200 dólares.

Y DEL 4 % QUE? Los harineros que preparan algunos de los productos para el desayuno escolar como el pan y la galleta, no podrán seguir haciéndolo más allá de esta semana, debido a los atrasos en los pagos del Gobierno, que les imposibilita seguir adquiriendo materia prima, y despachando el producto final.

Alumnos de escuelas en Cienfuegos incluyen en su material pedagógico, con conocimientos de los profesores que temen denunciarlos, cuchillos. Y la Policía Escolar? Muy bien, gracias por preguntar.

LA DNCD tiene un vocero silente, nunca responde las desgarradoras denuncias de madres alegan a sus hijos les “siembran” drogas, por lo que se deduce que ese organismo debe ser intervenido en Santiago, o poner un Fiscal allí que se dé a respetar por la dotación.

SE PREGUNTAN PORQUE LEONEL NO ESTABA PRESENTEN EN EL ALMUERZO ASPIRANTES A CANDIDATOS, PRO UNIDAD DEL PARTIDO:

Compañero Temo, muy bien su reunión, debo recordarle que el 8vo Congreso Comte. Norge Botello, aprobó la renovación del partido y el acuerdo forzado de los 15 puntos la pospone para el último trimestre del 2020. Pero…..Y Leonel porqué no estaba en esa reunión?

WTG OFREZCOME, no sabía, me entere hoy, que a los aspirantes a candidatos que no son Leonel o Danilo, les dicen “los alitas cortas”.

Los 5 unidos no llegan a un. 5 %, le dicen los alitas corta son nulos no crecen no gustan

GUSTAVO MONTALVO DIJO: Desde hoy, se puede llamar y hacer cita médica en hospitales: Robert Reid Cabral, en Santo Domingo; Ángel Contreras, en Monte Plata y Alejandro Cabral en San Juan. Además, mediante aplicación móvil se puede solicitar cita en Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en Santo Domingo.

Walker le pregunto por Twitter: y el Jose Maria Cabral pa cuando? Tiene una década en remodelación, con enfermos emergencia acostados en sillas y el piso.

*WTG MADURO ESTA CADA VEZ MAS GOTEANDO DE LA MATA, esto le manda a decir a sus generales el asesor de seguridad de Bush, MR, Jhon Bolton: Estados Unidos considerará sanciones fuera de las rampas para cualquier oficial militar venezolano que se erige en democracia y reconozca el gobierno constitucional del Presidente Juan guaido. Si no, el círculo financiero internacional se cerrará completamente. ¡ Haz la elección correcta!

*Jean Manuel Serrat llama a dialogar en Venezuela, “es tiempo de darle fuerza a la palabra”. La Vanguardia‏Cuenta verificada @LaVanguardia 39 minHace 39 minutos

El cantautor, que actúa en México para celebrar 50 años de relación con este país, afirma sobre Venezuela: “¿Si se acaba el diálogo, qué queda? Lo otro es la intervención”

WTG alegría para mi hija Rosa, si lee hoy la columna de su papito Walker: New Scientist‏Cuenta verificada @newscientist 41 minHace 41 minutos

Alleged dangers of screen time have been exaggerated. https://newscienti.st/2MUB7Uv

Se han exagerado los supuestos peligros del tiempo de pantalla. https://newscienti.st/2MUB7Uv

ASADEROS PULA contempla hacer deliverys en drones piloteados…. https://twitter.com/DigitalTrends/status/1093445513465126912

*ALTICE DISGUSTA USUARIOS EN SANTIAGO Walker Gonzalez Mi teléfono con linea residencial, es Altice, quiero acogerme a oferta que vence hoy, llamo al 1-200 de Altice y me responden que debo utilizar tarjeta de llamada. Eso es un irrespeto incalificable a un cliente. 5 Angel Pina, David Muñoz y 3 personas más

Bern Cruzi De malo se pasan con el servicio

El te resuelve eso Fernando J. Gormaz es accionista de Altice.El te resuelve eso

David Muñoz Esa es la compañía más mala ,ese servicio no sirve ,por cosas de la vida me cambié en mi celular y teléfono de la casa + internet y tengo 3 meses reportando problemas y solo hacen reportes, voy pa indotel a poner un reporte ,no sirven, no ponen atención a clientes Lylonn Lylonn Lylonn ha respondido

David Muñoz Walker Gonzalez ,ahora me cambiaron el módem y funciona el internet, ahora es Orange, pero el teléfono de la casa no funciona, no me gusta hablar mal de nada ni de nadie pero estoy molesto ,ojalá resuelvan las cosas Dios delante Walker Gonzalez

@cibaonews En Plaza Paseo, de la 27, Santiago, hay una estafeta de Altice, Celular Express creo se llama el negocio, que no iindica son dealers, no realmente la empresa Altice.. Haces un pago, y al exigirles la factura comprobante fiscal te dicen debes pasar por sus oficinas Express a no se que.. Creo Altice es responsable moral, deben re embolsarme. Y terminar con el abuso o cancelarles la representacion. @SomosAlticeDo ‏ @RaulMartinezM Más Raúl Martínez Retwitteó Hamlet Otañez Oportuna aclaración. ¿Pasa lo mismo con el Río Yaque? En su ribera, alrededor de la Avenida Circunvalación, hay también muchas lilas. Raúl Martínez agregado, Hamlet Otañez @hamletotanez En respuesta a @RaulMartinezM Acción sobre los efectos….la causa está relacionada con las descargas de aguas servidas en el río , que generan la materia orgánica de la que se alimentan las Lilas…. Urge aumentar recolección y tratamiento de aguas servidas en gran Sto Dgo.

