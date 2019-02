12/ Televisión de Stgo. MUCI se burla de Ing. Correa EDENORTE

WTG Mujeres en diversos medios radioT v y redes sociales estan trapeando con un tal diputado Radhames Camacho, por referirse en forma despectiva a la mujer RD. Compite, pero gana, en la funda que se le da a toleta de diputada Medina.

Al menos 78 prisioneros de la cárcel civil de Aquin, ubicado al sur de Haití, se escaparon este martes.

De acuerdo a informaciones preliminares publicadas por el periódico haitiano “Le nouvelliste”, el jefe de inspectores de la Policía Nacional, Ralph Stanley Brice, dijo que los prisioneros aprovecharon las manifestaciones que ocurrían en esta localidad para escaparse. Listin

porque no mandan todos los guardias engordando en Mao, la capital, Palacio Nacional, a la frontera mientras se calman los vecinos?

*Cadena perpetua para Joaquín “El Chapo” Guzmán, declarado culpable de todos los cargos. Listin Diario

*Un grupo de ciudadanos labora por el lanzamiento publico de un movimiento Únete al Cambio. Planifican impactante declaración publica.

Como diria Danilo, el amor en los tiempos cybers: https://twitter.com/chanelsocial/status/1095031882612461569

George Schwarzbartl, primero desde la derecha del monitor, cuya identidad fue suplantada en las redes sociales, intento hablar vía celular con el Ministro de lo Interior para que se agilizara la captura del autor de la acción delictiva, pero desistió ante la imposibilidad de lograrlo.

*Ramón Martinez, chofer Uber, fue apresado por participación en el asesinato de vigilante penitenciario en en Santiago, pero aclara que se limito a conducir, para lo que fue contratado. El gatillero a sueldo que le quito la vida al joven BPT fue apresado hace unos días por autoridades.

El PRM busca ofrecer al electorado una aceptable boleta electoral, con el famoso galeno Daniel Rivera a la senatoria, y otro medico a sindico.

Aqui muchos observadores creen que son distracciones tipo Balaguer, la bolas puestas a correr de que Danilo no aspira, cuando en verdad no ha dejado de lado el lograr la candidatura presidencial morada y que en verdad no tendría problema para adecuar lo que sea necesario constitucionalmente.

Dijo un entendido en política santiaguero, que piensa no hay arreglo entre Leonel y Danilo, que Leonel seria un tercer candidado, aparte de Danilo y el que resulte en el PRM. Que tendremos segunda vuelta.

*Pulun Marchena, por mucho tiempo piloto de E Leon Jimenes falleció por enfermedad renal, que padecía hace mas de una década.

Luce Abelito se ha decidido a cumplir con el mandato de la ley de protección animal, como le viene reclamando cibaonews, de crear el refugio municipal para ayuda a mascotas en necesidad

Esteban Rosario ha compartido una publicación .

Delvis Duran UNA EMPRESA SUPLIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO FUNCIONA EN LA OFICINA DE ABEL MARTÍNEZ Esteban Rosario

Una empresa suplidora del ayuntamiento de Santiago tiene su dirección y razón social en la oficina de abogados del alcalde Abel Martínez.

La empresa se llama Don Elpidio Eloy, Deelys Paladares, SRL y está ubicada en la avenida Salvador Estrella Sadhalá No. 44, en la plaza Madera, segundo nivel, suite 211 y 212, en Santiago, donde funciona la oficina del alcalde Abel Martínez, junto a su hermano Mayobanex Martínez y su socio José Eduardo Eloy, el propietario del negocio donde Abel Martínez organizó el cumpleaños de su hija.

La empresa fue constituida el 26 de junio del 2015 y se dedica “al arte culinario y eventos sociales de buffet”.

Su presidente es el licenciado José Eduardo Eloy Rodríguez, socio de Abel Martínez y Mayobanex Martínez en su oficina de abogados.

La compañía es suplidora del ayuntamiento de Santiago desde hace varios años y el 10 de enero del 2018 ofreció un servicio de refrigerio al ayuntamiento de Santiago por un valor de 33 mil 257 pesos con 12 centavos.

El 27 de marzo del 2018 vendió una picadera a la alcaldía que dirige Abel Martínez por un monto de 8 mil 791 pesos.

En ese mismo día y año la picadera que compró el alcalde de Santiago costó a los contribuyentes 901 mil 900 pesos.

El licenciado José Eduardo Eloy Rodríguez, quien aparece como presidente de la empresa, fue subdirector del departamento Aeroportuario en Santo Domingo del 2010 al 2016.

En su declaración jurada como ejecutivo del Estado, Eloy Rodríguez publicó que tenía una fortuna de más de 20 millones de pesos y accionista de varias empresas en Santiago.

El socio de Abel Martínez aparece como el presidente de la Inmobiliaria José Eduardo Eloy Rodriguez y publicó poseer 24 millones de pesos invertidos en bienes muebles e inmuebles.

El socio de Abel Martínez aparece como el presidente de la Inmobiliaria José Eduardo Eloy Rodriguez y publicó poseer 24 millones de pesos invertidos en bienes muebles e inmuebles.

Además accionista de las empresas Yovelis Súper Eventos, SRL, Deelys paladares, SRL, y socio de Abel Martínez, Mayobanex Martínez, en Provisiones Gourmet Luis Eduardo, SRL y en la oficina de abogados.

El director general de la Policía Nacional, Ney Bautista almonte, advirtió ayer que no permitirá que la República Dominicana se convierta en un "paraíso" para delincuentes de otros países.

EDENORTE SERA TIMIDO PARA CANTEARSE CON LOS PROPIETARIOS DE EMISORAS UHF DE SANTIAGO PROPIETARIOS DEL CARNAVAL POPULAR? tienen la corporacion energetica como los familias pobres sentados en la cocina, parte mas fea del Monumento, sin siquiera instalarles prepararles el área para ellos.

Haiti Jodia yo voye yon ansyen komisè polis sa enfiltre palè nasyonal avèk pou objektif touye Prezidan Jovenel Moise. Erezman vijilans sekirite Prezidan pèmèt yo mete lapat sou li anvan li reyisi touye Prezidan an. Lajistis ak lapolis ap kesyone asasen sa

criollo haitiano por Traducido delpor Microsoft
# Haiti Hoy enviaron a un ex abogado litigante que policías entraron en el Palacio Nacional con encaminadas a matar a Presidente Jovenel Moise. Afortunadamente RightsWatch seguridad Presidente permitió ponerlo capturó de inmediato, antes de que le sucede a la muerte Presidente. justicia policía siendo interrogado este asesino.

Dentro de la gestión de Reinaldo Pared Pérez en el senado se aprobaron préstamos por un valor de 3 mil millones de dólares para la construcción de obras por parte de Odebrecht y éste no figura en la lista de los negocios oscuros de esa compañía con el Estado dominicano.

