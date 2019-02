13/ Sabotaje a lineas alta tensión energética en RD

La verdad sobre el queso: los terribles costos de nuestra comida http://bit.ly/2X0pOyH

Good morning! High fire danger returns today

More on our high fire danger here: https://www.kktv.com/…/Download-the-KKT…

*La PN no necesita fiscales para penetrar en negocio capitalino, tras una cosa que les gusta muchisimo: incautar bocinas. Por que sera? Ahora se discute en RD, todo mundo celular en manos ji ji ji ji https://twitter.com/elnuevodiari…/status/1095701405657108481

*José Francisco Arias le disparo Altice:

La mismísima directora de Pro Consumidor @ AninaDelCastill denuncia a @ altice_do por el pésimo servicio que le ofrece… ¿Y no puede proceder ella como usuaria contra esa telefónica…?

José Francisco Arias @cristalycolores Nada más y nada menos que la directora de Pro Consumidor truena contra telefónica Altice por “pésimo servicio” le ofrece; cuando decide terminar contrato le ponen trabas… https:// cristalycolores.net/nada-mas-y-nad a-menos-que-la-directora-de-pro-consumidor-truena-contra-telefonica-altice-por-pesimo-servicio-le-ofrece-cuando-decide-terminar-contrato-le-ponen-trabas/ …

COSAS DE INTERES EN SANTIAGO:

*La Mejor Carne a la leña: Asaderos Pula

*Denuncias confidenciales al General Jose Acosta, Wasap 809 443 6262

*Wasap de Walker 829 765 3131

*Mejor Comida Española Pedro, 6 con Texas, Jardines

*Noticias y Notas Sobre la Actualidad de Santiago, Sin Antifaz, http://www.cibao.news