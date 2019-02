14/ Leonel rechazo siendo Presidente, Drones Israelies para la Frontera

Encuesta finaliza próximo miércoles 12 meridiano

*De ultimo minuto: Shots Fired Inside Norfolk, Virginia Shopping Mall

This #ValentinesDay, if you suspect an online relationship is a scam, stop all contact immediately. If you are the victim of a #romancescam, file a complaint w/ the FBI's Internet Crime Complaint Center at https://t.co/E4nYg3SYDj & contact your local FBI field office immediately.

— FBI (@FBI) 14 de febrero de 2019

MINIS VAINAS, CYBER COLUMNA DE WALKER:

*El Gral. Them protector de un depredador? Si es verdad, que decepción para mi….wtg

Ricardo Nieves‏ @nieves_

Hay días que lamento tanto no estar en los medios…Cuantos abusos y desgracias. Y muy poca gente se hace eco desde los medios de comunicación.

El depredador de Boca de Nigua cuenta con el respaldo del general Then de la PN y el afamado y represivo Coronel Saturnino. Hay mucha presión sobre el alcalde del lugar para que permita la depredación, disfrazada de “zona minera permitida”. Una abuso y una…

*Y la Policía Turística Dominicana? ji ji ji ji ji ji Le rajan cabeza a turista en robo de reloj. Matando gallina huevos de oro…. https://twitter.com/SueroDanielUnt/status/1095845772782899200

Se queman las bodegas de Ron Brugal en Puerto Plata me reporta Mario desde allá pic.twitter.com/0Migb01BK0 — Félix Victorino (@donfelixSPM) 14 de febrero de 2019

Algunos lectores recordaran que les conté lo que me confió un empresario, ligado a Israel, contertulio mio en la Peña Sabatina del Bar Palermo, en el Oquet: Ese país le ofreció gratis a Leonel Fernandez siendo Presidente, drones especialmente equipados para control de fronteras, pero que el a la sazon Primer Mandatario RD, los habría rechazado. Ahora, el embajador israelí ratifica la oferta. Veis? WTG no inventa.

*El inmenso centro comercial Agora Mall que va desde la 27 hasta la pared Norte del Bravo, tendrá un Super Mercado Jumbo.

*Los gorilas uniformados-armados de Abelito, siguen apresando haitianos, sin la presencia del personal autorizado, Dirección de Migración. Los despojan de sus mercancías cuando van o vienen del Mercado de Pulgas en la vía a Navarrete. Luego de esquilmarlos, los dejan en cualquier punto de la ciudad que le antoje a los subalternos del sindico armados hasta los dientes. Uno de ellos le dio un balazo a un joven Puntier del Mella I, porque le reclamo no le lanzara cascaras en su camioneta. Otro manipulo una Uzi, pero no llego a usarla contra personas auxiliaban al herido.

Yanet Cruz de Hernando · Celebrando san valentin ..viendo a pavel ..en el gurabito country club, con su amado prestante galeno Fernando Hernando

Buenos días, arriba, # alevántense Gallup mundial sitúa a la RD como el país 7 de 142 en inseguridad. El US TRavel advierte a los norteamericanos sobre la inseguridad en RD. Cientos de videos cuentan de asaltos a mano armada. La PN informa que vigila ante fuga de 78 reos en Haití. JOVEN EN RAFEY ACUSADO DE ASESINAR SU PADRE, INICIO HUELGA DE HAMBRE PRO AGILIZAR INVESTIGACIÓN DEL CASO Y SE COMPRUEBE SU INOCENCIA Joel Rodriguez afirma no tener relación con el crimen, y en demanda de que se acelere el conocimiento de su caso, inicio una huelga de hambre. Pero la depuso porque se le prometió se cumplirá su demanda. Su madre, Dra. Digna de la Cruz, conversara sobre la situación de Joel hoy jueves en CibaonewsTv, ocho de la noche por Mega Visión Canal 43. Angel Pina Dios sobre el caso del están acusando de matar a su padre en los cerros de Gurabo tengo mis reticencias al respecto el hermano acusador tiene mucho empeño en utilizar a éste para que no eres De nada pues cuando hay asesinato del padre le sacan de la herencia ese muchacho le llevaba a su padre varias empresas y era el niño mimado del No creo yo que haya sido el culpable porque su teléfono estuviera por ahí ubicado pero si Viven cerca con su padre tiene que estar ubicado por ahí el que tiene mucho empeño es el otro el que no era oso bonito de su padre que ahora ve la oportunidad de quedarse con toda la fortuna y sacar de circulación a este *Capitán PN fue herido en asalto esa mañana en Santiago La ‘doble vida’: Denuncian que 80 % de los sacerdotes del Vaticano son homosexuales El periodista y escritor francés Frederic Martel descubrió que mientras algunos curas mantienen relaciones discretas, otros buscan encuentros casuales de alto riesgo. https://actualidad.rt.com/actualidad/305488-doble-vida-nuevo-libro-revela-sacerdotes-vaticano-homosexuales?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications “Esta noche hay una fiesta y no hay otros invitados que unos labios y unas manos y dos cuerpos abrazados . Bailaran en esa fiesta en parejas los recuerdos , la alegría, la tristeza , la duda y la certeza “. “Bailaremos por los días en que nos aborrecimos porque solo así aprendimos a querernos como somos , bailaremos por las noches en que no nos entendimos y por todas las mentiras que por miedo nos dijimos ” “Esta fecha es una fiesta en nuestro calendario hoy es nuestro aniversario, hoy esta de cumpleaños el amor” . Yaqui Nuñez.

