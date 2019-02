17/ Lecturas Dominicales, www.cibao.news

*LUDOVINO……Mujer-monstruo pateó a sus amante hijo hasta la muerte mientras come pizza-luego trató de pagar un sicario para matarla https://www.mirror.co.uk/news/trials/monster-who-kicked-lovers-son-13998893 …

Bill Gates says people with “basic knowledge” of these 3 fields will be successful in the future job market. via @CNBCMakeIt https://t.co/X3s3Val4qv

— CNBC (@CNBC) 17 de febrero de 2019