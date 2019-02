20/ La gente esta “chiva” con negocio renta habitaciones por Internet AIRBNB

Casi en cada ocasion en que viajo a las provincias busco y aveguo donde se puede comer un buen plato de chivo.

En la carretera Duarte hay varios sitios. En la parada de Industrias Taveras lo prepararan y sirven bastante bien.

Tambien en el Tipico Bonao hay un tradicional chivo guisado. Muy bueno. Pero lo ponen mucho hueso. Les digo que no pongan hueso que pago la diferencia. Y me complacen.

En la parada Jacaranda sirven chivo. La racion es poco generosa y el sazon es aceptanle. No es grandioso. Se deja comer.

A unos diez kilometros antes llegar a Santiago hay un sitio pequeño. Simple. Tiene un letrero que dice “chivo liniero”.Ese es muy, muy bueno. En esos sitios mecionados el servicio de chivo cuesta no menos de trescientos cincuenta pesos.

Al salir de Santiago y despues de pasar de Villa Gonzalez hay un negocio que se identifica como el Palacio del Chivo.

Alli lo tienen al horno o guisado.

Es chivo un poco para los turistas. El guisado tiene mucha salsa. Me dio la impresión que el “al horno” es el mismo guisado pero sin la salsa. Lo sirven en una olla pequeña y el servicio incluye tostones. Guineito verde. Moro o arroz blanco. De entrada ponen en la mesa un poco de casabe con salsa de carne. Al final sirven postre y regalan un pilon para cada uno de los comensales. Sale a 525 pesos por persona. No me impresiono mucho. Voy a seguir buscando!

Walker Gonzalez Hasta en la linea noroeste se dificulta encontrarlo con la preparacion de nuestros tiempos, Gonzalez Fabra Luis. Como usted no me acepta invitaciones ya, no lo convido para la proxima vez que venga a Santiago, a La Campagna de la 27, con arroz o tostones, cool! Me lo enseno a comer allá el cordial contertulio mio Silvano Morrobel

Miguel Antonio Estevez Liberato Walker Gonzalez Ve a lo seguro, vete por dentro y entra a Cacique, mas de setenta años en esos menesteres. Restaurant Cacique, de la familia Reyes, detras de tienda y discoteca Cacique.

Luis Peña Pregunte por un restaurant, que se llama Kiara, después de la entrada de Gauyubin, rumbo a Montecristi . Pídalo al horno .