21/Abelito sindico tiene absoluto control choferes ruta concho !

ve en NY visita Santiago, imagino que solo la vera su amiga Carla Peguero, academica como ella/ Luis Genao dice que hay rabo ardiente en Fonda Nani, pero no pasa de ahi, es lentooo para invitar/ Se trabaja a plena capacidad para acondicionar el ex Rancho Parache frente a Clinica La Union, donde se instalara La Parrillita, mi apreciado Crespo al frente de los trabajos, y un hijo del cordial y servicial Don Carlos Julio Montalvo, hermana de la usuaria Feisbu Yocasta Montalvo / Tu familiar mas cercano es el vecino, eso creen todos los dominicanos de buen corazon…pero no Abelito, dejo que sus orangutanes masacraran vecino pintor, video en www.cibao.news