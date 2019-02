24/ Termina Cumbre Pederastas Católicos, sin Resultados/ Catalina no prende

Termina miércoles próximo al mediodía. El que gane se las vera con el prestante galeno Daniel Rivera.

TERMINA CUMBRE ROMANA PEDERASTIA CATÓLICA, SIN RESULTADOS EN LA PRAXIS

Formación de los sacerdotes, acompañamiento a las víctimas y seriedad en la aplicación de las normas eclesiásticas. Esta es la receta que ha dado el papa Francisco esta mañana para luchar contra la “plaga” de los abusos sexuales en la Iglesia. Al final de una misa con todos los participantes en la histórica cumbre contra la pedofilia que se ha celebrado estos días en Roma, el Pontífice ha presentado sus conclusiones, ha prometido que la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes, y ha dicho que “ningún abuso debe ser jamás encubierto o infravalorado”. Sin embargo, no hay nada de las esperadas nuevas medidas concretas prometidas contra los abusadores.

En un discurso diseñado para no ofender a ninguno de los jerarcas católicos presentes en la cumbre, el Papa ha evitado referirse a los castigos a los que se enfrentarán los sacerdotes pederastas o los obispos que los han encubierto. La rendición de cuentas era el principal objetivo de las discusiones, y por el que se han reunido durante cuatro días los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo. Y de momento, el Vaticano no ha ofrecido nada más que otro mensaje, duro, pero sin consecuencias prácticas.

