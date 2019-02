28/Anthony Cordova, invitado especial desfile militar capitalino con presencia DM ayer

Depositan querella contra el Ministro de Medio Abiente acusado de autorizar depredación Área Protegida

SANTO DOMINGO.- El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) depositó una Querella Denuncia por ante el Procurado en contra del Ministro de Medio Ambiente, Angel Estévez, acusado de autorizar la extracción de materiales en un área Protegida.

Los dirigentes del Falpo, Pablo Estévez y Gabriel Sánchez depositaron las pruebas de que el Ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, por medio de la Autorización VSA-10-1085 DESPACHO de fecha 19 de noviembre del año 2018 autorizó de manera ilegal a favor del Ing. Fernando Tavares M y/o Proyecto Luz y Vida, (Código 4058), la extracción de más de Siete Mil (7,000) metros cúbicos, ubicado en la Parcela No. 101 y 102 de la Provincia de San Cristóbal que fue declarada Área Protegida.

La querella denuncia busca que el Ministro de Medio Ambiente, Angel Estevez, sea sometido a la acción de la justicia por autorizar la depredación de nuestras áreas protegidas.

El abogado William Alcántara explicó que el Ministro de Medio Ambiente es culpable de violar los artículos Artículos 8, 38, 91, 116, 117, 118, 174, de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, el Ministro de Medio Ambiente con su autorización está violando la Constitución dominicana que establece en el Artículo 14.- “Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio” sin embargo da autorización a empresas privadas para la extracción indiscriminada.

Solicitaron al Procurador de la República a no escatimar esfuerzos y ordenar una exhaustiva investigación y dar con los responsables de permitir la degradación de los recursos naturales.

En la querella depositada se presentaron las pruebas de que el Ministro de Medio Ambiente dio la autorización VSA-10-1085 extraer materiales que está comprendida en los límites del PARQUE MIRADOR OESTE, de acuerdo como lo establece el Decreto No. 207-02 y dentro del CINTURON VERDE DE SANTO DOMINGO, de acuerdo con lo establece el Decreto 183-83