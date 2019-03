3/Oferta Dominical Pula/ Victima cuenta como PN ni Abelito Intervienen en Desorden Parque Villa Olga

@Pula Dominguero: 2 personas, pechuga, carne salada, tostones y moro $770. Para 4 Personas: $ 1,440

Julio Cury y Víctor Díaz Rúa se entraron a las trompadas durante boda de Manauel Peynado

Santo Domingo.-El ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el connotado abogado Julio Cury se enfrascaron este sábado en una discusión que terminó a trompadas, el hecho tuvo lugar en la boda de Manuel Peynado.

La información fue confirmada por el propio Julio Cury que a través de su cuenta de twitter se disculpó con la sociedad y expresó las razones por las que tuvo que recurrir a una respuesta agresiva contra el ex ministro de Obras Públicas.

“Con relación al altercado con Díaz Rúa, le pido disculpas a la sociedad y dejo claro que fui provocado delante de mi familia, y eso no lo puedo permitir. Apuesto al debate intelectual, y si no pueden rebatirme en ese terreno, me sale Gascue y Díaz Rúa hoy lo sintió en su cara”.

“Díaz Rúa intentó esta noche agredirme porque no puede polemizar conmigo en el campo de las ideas, y le respondí como un hombre. Por mis venas corre sangre de Jottin Cury y él hoy lo sintió y comprobó”, expresó Cury en su cuenta de Twitter. Lo dinfundio comunicador Roberto Cavada