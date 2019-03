4/ Las romanticas-amorosas fotos que se tomo jovencita de P Plata con su esposo extranjero, que mando matar por la herencia

Vea hoy lunes al Dr. Antonio Olivo, platicar con Walker, en CibaonewsTv 8 de la noche, Mega Vision, Canal 43. @Cinco Norteamericanos muertos en accidente con helicoptero en Kenya, léalo aquí: https://twitter.com/USATODAY/status/1102513393976643585 @Repararon Rayos X del JMCB en solo dos dias. Estan enfermos en Salud Publica Estatal? Ni se menciono la Directora regional de Salud Publica Norte prima de Danilo en el proceso…. @Al menos 23 muertos por tornado impacto Alabama al amanecer de este lunes. Video muestra a los jefes del COE, DC, PN, OBRAS PUBLICAS RD, como pueblo y autoridad responden rápida y efectivamente, a emergencias. KKTV 11 News ha transmitido en directo. Al menos 23 muertos después de tornado golpea Alabama. https://cbsn.ws/2SGEn7khttps://cbsn.ws/2SGEn7k https://cbsn.ws/2SGEn7k @Autobús con selección Fútbol de Haití chofer pierde control y se estrella en Curva del Puerto carretera Jarabacoa-La Vega frente a imagen Virgen de Altagracia. Pablo Pimentel Cuerpo Bomberos de Buena Vista dice hay un muerto y varios heridos. Reporte de #robertoureña para #rcnoticias pic.twitter.com/RqloU0uWdy — roberto cavada (@rcavada) 4 de marzo de 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Chanel Mateo Rosa ch Retwitteó Anibelca Rosario

Ojalá las personas despejen el area y faciliten el operativo , estamos recibiendo los heridos en centros de salud de La Vega y Santiago .

Chanel Mateo Rosa ch agregado,

Anibelca Rosario @AnibelcaRosario Terrible! Entre los pasajeros afectados hay miembros de un equipo fútbol de Haiti que había participado en intercambio deportivo en Jarabacoa. https:// twitter.com/mordantomas/st atus/1102387338414620672 …

WTG AL FINAL DEL DOMINGO SE HABLABA DE CUATRO MUERTOS

@ANOCHE, FUERTE PRESENCIA POLICIAL EN LA 27, CAPITAL RD https://twitter.com/AnibelcaRosario/status/1102307298494554113

4 de Marzo, Dia del Papiloma Humano. Queja femenina: para que me vacunan a mi y no a los varones, que me pueden trasmitir esa cepa maligna, en https://elpais.com/elpais/2019/03/04/mamas_papas/1551686859_411715.html?id_externo_rsoc=TW_CM

Estoy infectada con el virus del papiloma y mi chico no está vacunado

Mi primer contacto con las siglas VPH fue cuando era una adolescente, en aquel momento no sabía absolutamente nada sobre él y ahora tampoco

Para el Sindico Abel Martinez y su Policia Municipal…

Los pobres no son seres humanos

https://www.facebook.com/esteban.rosario.9/videos/10213515194369745/

@ ‏ : Ricardo Nieves Retwitteó juan pichardo

Yo también me pregunto qué razón o motivo tan grande tendrá el presidente para mantener a este señor en ese puesto haciendo tanto daño!

Ricardo Nieves agregado,

juan pichardo @juanpichardo123 En respuesta a @nieves_rd A veces me pregunto sobre las razones que tiene @ DaniloMedina para matener en el ministerio de @ ambienterd a su actual incumbente ?,nada personal en contra de el, pero su trabajo es muy cuestionado y no esta haciendo nada por mantener a rayas los asesino de la ecología dominican El 1/2 PULA Combos de Almuerzo Pechuga de Pollo al Pesto y tostones $235.00 *Arroz con Carne Salada y Tostones RD$195.00 *Filete de Cerdo en Salsa con tostones $240.00 *Camarones con papas fritas $240.00 *Alitas con tostones…..$195.00 *Ensalada Cesar con Pechuga de Pollo $195.00 @Motorizados atracan mujer y mira después lo que pasa.



El hecho ocurrió este sábado en horas de la tarde en el residencial Ana Teresa Balaguer del sector Hainamosa, en Santo Domingo Este, lugar donde según vecinos, los hechos delictivos están a la orden del día #TNFinDeSemana pic.twitter.com/45ZB8bshJj

— TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) 3 de marzo de 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

WTG EL DINERO NO QUITA LO BARRIAL:

# VictorDiazRua expresó que no valía la pena hablar del abogado # JulioCury y de la pelea con el mismo porque “todo el mundo lo conoce” y que éste lo vive acabando desde hace varios años porque “le paró la mafia con las licencias” que tenía en Obras Públicas.

¿Y el video ? Rehuso a creer que solo en los barrios y la gente pobre graba todo

@Carnaval de Verdad !!!!!!!! Esto se llama Carnaval de Verdad…..!!!!!! https://twitter.com/MailOnline/status/1102491897069744128

AHORA: arrestan a Jennifer Joaquín de 22 años, esposa de Roy Van Tinteren, de 55 años, holandés de 55 años, asesinado a balazos Pto Plata junto a 2 hombres más, unos ellos, amante de la acusada. Se buscan varios hombres más! Por Dios! Excelente trabajo @ FiscaliaPP !!

Anuncios